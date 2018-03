San Salvo marina | alle 2 30 stop alla musica

I testimoni di geova romeni di San Salvo si incontreranno al Gabrì Park Hotel di San Salvo per Commemorare la morte di Gesù : Lo scorso anno il totale dei presenti nel mondo, tra testimoni locali e curiosi, è stato di oltre 20.175.000. Chiunque lo desideri può essere presente, l'ingresso è libero e non si fanno collette. Il ...

Smarrisce il suo gatto durante un’alluvione nel 2004 : lo ritrova Sano e salvo 14 anni dopo : Perry Martin smarrì il suo amato gatto T2 nel 2004 durante un'alluvione: per 14 anni l'ha dato per morto, invece il micio è tornato a casa.Continua a leggere

Incontri in… rosa degli alunni dell'Istituto comprensivo 2 di San Salvo con il sindaco Tiziana Magnacca e Concetta Cinalli : La dirigente scolastica Anna Orsatti ha ringraziato le due ospiti perché "quali testimoni di donne che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono a rendere migliore il nostro mondo". Incontri in…...

Mercoledì si discutono le tariffe Tari - Imu e Tasi di San Salvo : La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito HYPERLINK "http://www.comune.sanSalvo.gov.it" www.comune.sanSalvo.gov.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.

Leonardo De Andreis/ Sanremo Young - il cantante è salvo grazie a ''Laura non c'è'' : Leonardo De Andreis è uno dei finalisti di Sanremo Young. Questa sera, 9 marzo, si è esibito sulle note di Laura non c'è ma non ha convinto Marco Masini.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 23:44:00 GMT)

Tre studentesse di San Salvo premiate da Mattarella per il lavoro sulla partigiana Angiola Minella : Le tre studentesse di San Salvo hanno realizzato il lavoro 'L'Archetipo della politica rosa' , un elaborato creativo e innovativo che ripropone in chiave moderna, con una pagina Facebook su un ...

Maltempo Abruzzo : il Comune di San Salvo chiede lo stato di calamità : “Questa mattina ho provveduto a far deliberare dalla Giunta comunale la richiesta di stato d’emergenza e di calamità naturale per il settore agricolo per le nevicate dei giorni scorsi che hanno interessato il Comune di San Salvo”. Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca annunciando il provvedimento dell’esecutivo in considerazione dei danni provocati alle colture, agli ortaggi e agli alberi da frutta a ...

LEONARDO DE ANDREIS - SanREMO YOUNG/ Salvo grazie a Simona Ventura : "Sei l'unico ad avere la timbrica black" : LEONARDO De ANDREIS, SANREMO YOUNG: chi è il ragazzo disabile che ha commosso nella prima puntata. Generosità e sensibilità le sue carte vincenti, ecco le sue parole prima della serata.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 00:04:00 GMT)

Promesse elettorali della Lorenzin : nuovi ospedali per Vasto e San Salvo : Concluso l'iter procedurale, la firma dell'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e i Ministeri della Salute e dell'Economia per la costruzione dei nuovi ospedali è questione di ore. Lo ha annunciato la Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin , questo pomeriggio a Lanciano durante la visita al "Renzetti". «Se non ...

Fc Chieti - Us San Salvo la cronaca della partita : Dallo stadio Angelini di Chieti sta per avere inizio Chieti 1922 - Us San Salvo. i NeroVerdi reduci dalla sconfitta nella finale di coppa Italia e rimasti indietro alla prima posizione faranno il ...

Il Commissario Montalbano / Anticipazioni - Salvo e Livia si spoSano? Le immagini del sì e un dubbio : Il Commissario Montalbano, Salvo e Livia si sposano? Tv Sorrisi e Canzoni mostra le immagini del tanto atteso si ma che si tratti di un sogno del protagonista?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:32:00 GMT)

Il Commissario Montalbano : Salvo e Livia si spoSano? : Anticipazioni Il Commissario Montalbano: le nozze con Livia Il Commissario Montalbano, il personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato magistralmente da Luca Zingaretti, torna in Tv con due nuovi film il 12 e il 19 febbraio: “La giostra degli scambi” e “Amore”. Salvo Montalbano e Livia si sposeranno? La scena del matrimonio è stata girata l’estate scorsa ma solo oggi il settimanale Tv Sorrisi e ...

San Salvo - Angelo Angelucci si dimette dal consiglio comunale : Il candidato sindaco di San Salvo Democratica ieri sera ha comunicato alla propria formazione politica la decisione di lasciare il consiglio comunale per motivi personali e stamattina ratificherà le ...

San Saba - una targa sulla scuola a Bruno Fantera : salvò 4 ebrei nel 1943 : Lunedì mattina si è svolta alla scuola Franchetti in piazza Bernini a San Saba la cerimonia per l'inaugurazione della targa dedicata alla Memoria di Bruno Fantera, il Giusto di San Saba, scomparso nel ...