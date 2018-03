Samsung rilascia le patch di sicurezza di aprile per i Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J3

Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : Samsung rilascia il primo aggiornamento firmware : Nonostante i dispositivi siano ancora in fase di pre-vendite, Samsung ha già rilasciato il primo aggiornamento firmware per il Galaxy S9 e Galaxy S9 PlusL’aggiornamento mantiene la versione di Android 8.0 Oreo, e non la 8.1 di cui si sente già parlare, ed è stata distrubita durante il fine settimanaCome Samsung sottolinea, anche se l’aggiornamento non introduce cambiamenti a livello visivo per gli utenti, è reso necessario al fine di ...

Galaxy S9 venderà più di Galaxy S8? Intanto Samsung rilascia Experience App : Come andranno le vendite del Galaxy S9 rispetto al Galaxy S8? Intanto Samsung rilascia la Experience App per tutti coloro che vogliono sapere di più sulle nuove ammiraglie.I Preordini in vari paesi dei nuovi top di gamma Galaxy S9 e S9+ sono iniziati e, secondo quanto trapelato da una fonte ufficiale, Samsung spera vivamente che le vendite saranno migliori rispetto alla passata gamma Galaxy S8.Samsung Galaxy S9 venderà di più del Galaxy ...

Samsung rilascia i dettagli sulla patch di sicurezza di marzo 2018 : Mentre SAMSUNG è ancora al lavoro sul rilascio dell’aggiornamento di sicurezza di febbraio 2018, arriva il log ufficiale relativo alla patch in arrivo per marzoL’invio dell’aggiornamento di febbraio da parte dell’azienda per mettere in sicurezza i suoi dispositivi ha subito forti ritardi ma per quanto riguarda l’update del mese in corso è previsto un primo avvistamento già nei prossimi giornipatch di sicurezza marzo ...

Samsung rilascia finalmente le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy J5 (2016) : Samsung ha cominciato a rilasciare in Europa - seppur in palese ritardo - le patch di sicurezza di gennaio 2018 per Galaxy J5 2016. Un chiaro segno dell'impegno dell'azienda a rilasciare le misure elaborate per garantire la sicurezza in Android anche su dispositivi non recenti L'articolo Samsung rilascia finalmente le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy J5 (2016) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung rilascia per errore Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 edge in Vietnam : Un fortunato possessore di Samsung Galaxy S7 edge ha ricevuto, in Vietnam, l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. Oltre alla nuova versione del software è presente l'interfaccia personalizzata Samsung Experience 9.0. Il roll out è comunque avvenuto per errore e non sembra al momento aver raggiunto altri utenti. L'articolo Samsung rilascia per errore Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 edge in Vietnam è stato pubblicato per la prima volta su ...

Samsung - rilasciato il vicepresidente : sospesa condanna per corruzione - : Lee Jae-Yong è stato rimesso in libertà, dopo un anno di carcere. la Corte d'appello ha ridotto la pena a due anni e mezzo, ma la sentenza è stata sospesa consentendogli di uscire di prigione

Samsung rilascia le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy A5 (2017) e Galaxy Note 8 : Samsung rilascia le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy Note 8 e Galaxy A5 (2017). Le novità per quest'ultimo include anche nuove funzionalità per la fotocamera, tra cui la modalità "Selfie Focus" L'articolo Samsung rilascia le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy A5 (2017) e Galaxy Note 8 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung rilascia l’app ufficiale delle Olimpiadi Invernali - ma nasconde “qualcosa” tra i temi : Samsung ha rilasciato sul Google Play Store e sul Galaxy Apps l'applicazione ufficiale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, con tutte le indicazioni del caso, ma secondo alcune segnalazioni sembra nascondere della pubblicità all'interno dell'app Samsung temi: andiamo ad approfondire. L'articolo Samsung rilascia l’app ufficiale delle Olimpiadi Invernali, ma nasconde “qualcosa” tra i temi è stato pubblicato per la ...