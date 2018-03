Salvini dice che bisogna espellere i diplomatici francesi

Premier - è caccia a Mister X Governo : né Salvini - né Di Maio Ecco che cosa si dice in Parlamento : "C'è bisogno di sangue nuovo nella politica italiana e nei media. Non è un questione di Governo", dice un giovane parlamentare del Pd che si dice vicino al presidente della Repubblica Sergio Mattarella... Segui su affaritaliani.it

Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s : “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” : Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s: “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” “Tra i due partiti ci sono differenze anche profonde, ma credo che entrambi condividano il desiderio di restituire agli italiani la libertà di decidere” Continua a leggere

Marine Le Pen 'benedice' l'ipotesi di un governo targato Lega e M5s : 'Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta' : Madame Le Pen, cosa significa per lei il successo in Italia della Lega, un partito che è vostro alleato in Europa e con il quale condividete tante battaglie e tanti valori politici? Rappresenta una ...

Salvini : «Se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci». La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : «Se Di Maio dice: "o io premier o niente" non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al...

