Salvini | Altro che russi | via i francesi

Grillo e i complimenti a Salvini : mai aveva avuto parole così per nessun altro Video : Per la prima volta a memoria di uomo, dopo anni di attacchi a qualunque leader politico, Beppe Grillo [Video] esprime clamorosi apprezzamenti per un avversario. È accaduto davanti alle telecamere dei Tg Rai mentre usciva dall'Hotel Forum a Roma, eletto a quartier generale per i giorni durante i quali si trattava per le presidenze di Camera e Senato. Dopo anni di battute, punzecchiamenti e insulti reciproci, il capo carismatico e fondatore, ...

Grillo e i complimenti a Salvini : mai aveva avuto parole così per nessun altro : Per la prima volta a memoria di uomo, dopo anni di attacchi a qualunque leader politico, Beppe Grillo esprime clamorosi apprezzamenti per un avversario. È accaduto davanti alle telecamere dei Tg Rai mentre usciva dall'Hotel Forum a Roma, eletto a quartier generale per i giorni durante i quali si trattava per le presidenze di Camera e Senato. Dopo anni di battute, punzecchiamenti e insulti reciproci, il capo carismatico e fondatore, insieme al ...

Oggi è nato un leader - Salvini Ne è morto un altro - il Berlusca : Oggi è nato un leader: Matteo Salvini. Il segretario della Lega, ben consigliato dal suo Richelieu Giancarlo Giorgetti, ha avuto la forza e l'intelligenza di smarcarsi da Silvio Berlusconi votando a Palazzo Madama per la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini... Segui su affaritaliani.it

Berlusconi-Salvini - lo schema del centrodestra è già saltato : uno guarda al Pd - l'altro agli interessi della Lega : Uno apre ad alleanze con il Pd: "Se intere forze politiche dimostreranno disponibilità e responsabilità, si potrà andare verso una soluzione più stabile". l'altro, mezza giornata dopo, davanti al cancello del quartier generale di via Bellerio a Milano dove si è riunito il Consiglio federale, lo zittisce così: "Gli italiani non ci hanno votati per riportare Renzi al governo, e non credo che chi ha scelto ...

Matteo Salvini contro Jean-Claude Juncker : 'Ama i caffè corretti e anche altro' : In prima linea contro l'euro-burocrate Jean-Claude Juncker c'è Matteo Salvini . Già, perché recentemente il presidente della Commissione europea ha profetizzato per l'Italia post 4 marzo la mancanza ...

Calenda a «L'Aria che Tira» : «Di Battista e Salvini? Due cialtroni tra show elettorali e selfie» : Sono due ragazzi che non hanno mai lavorato e pensano che fare politica sia fare un selfie davanti ai cancelli di un'azienda in crisi. 8 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Elezioni - Calenda : “Salvini e Di Battista? Fanno i cialtroni sulla pelle degli operai coi selfie”. Poi si scusa su Twitter : Durissimo attacco del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, al leader della Lega, Matteo Salvini, e al deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista. Ospite de L’Aria che Tira (La7), il ministro smentisce alcune dichiarazioni di Salvini, come il deposito di una interrogazione parlamentare della Lega. E spiega: “Salvini è andato alla Ideal Standard di Roccasecca solo per farsi i selfie con operai che rischiano il posto di lavoro. E ...

Calabria - candidati cognati : uno con Salvini - l’altro con Casapound. In comune il sequestro di beni alle mogli : candidati cognati in Calabria. Uno, Domenico Furgiuele, con la Lega e l’altro, Massimo Cristiano, con Casapound. Hanno sposato le due sorelle Stefania e Maria Concetta Mazzei, a cui stamattina i carabinieri del Noe hanno confiscato i beni di famiglia. Due società e un immobile alla moglie di Domenico Furgiuele, coordinatore calabrese di Noi con Salvini e capolista nei due listini proporzionali alla Camera. Due società, invece, alla moglie di ...

Salvini : 'Se il centrodestra perde - non vado in un altro governo' : "Se vinciamo con una maggioranza di centrodestra governiamo non per 5 anni ma per 10, se non vinciamo cosa che non mi auguro io al governo non ci vado. Mi auguro che Berlusconi non scelga altro. ...

Giovani leghisti bruciano un fantoccio della Boldrini. Al fuoco anche un'altro raffigurante Gentiloni. Salvini si dissocia : I Giovani padani bruciano dei fantocci raffiguranti la presidente della Camera Laura Boldrini e il premier Paolo Gentiloni e le polemiche non mancano per un gesto che da molti viene ritenuto di dubbio ...

Centrodestra. Salvini seppellisce il vecchio Carroccio e fonda un altro partito : Alcuni organi di stampa parlano di strada per evitare il pignoramento dei conti disposti lo scorso settembre dalla Procura Di Genova. Centemero, tesoriere del leader leghista: "Figurarsi se l'abbiamo fatto per quello". Domani si svolgerà presso il Tribunale di Milano la discussione sul ricorso d'urgenza in cui si chiede di sospendere in via "cautelare" la "nomina di Matteo Salvini quale segretario federale della Lega nord

Salvini : Pirozzi? Va bene anche altro nome : Roma- Di seguito le dichiarazioni di Matteo Salvini ad Agorà, a proposito del candidato del centrodestra alle regionali del Lazio. “Sto aspettando. Ho detto ‘dateci... L'articolo Salvini: Pirozzi? Va bene anche altro nome su Roma Daily News.