Salute | Vita lunga? Lo predice l' app che studia l' attività fisica

Noci - mais e soia fanno bene alla Salute : migliorano attività cellule : I grassi Omega 3 e 6 presenti nelle Noci, mais, arachidi e soia possono allungare l'aspettativa di vita se consumati nella giusta quantità. Lo studio

Salute : il 73% dell’aumento dell’aspettativa di vita è dovuto ai nuovi farmaci : Dal 1960 al 2014 l’aspettativa di vita a livello mondiale e’ aumentata di 19 anni. In particolare, si e’ registrato un +11 nei paesi ad alto reddito e un +24 nei paesi a basso e medio reddito. L’allungamento dell’aspettativa di vita e’ riconducibile in gran parte (73%) al contributo dei nuovi farmaci. “Sono dati che attestano l’enorme valore della ricerca clinica per i pazienti – spiega il ...

Salute : cartoline dall’Alzheimer - la valigia dei ricordi ridà vita ai malati : Anna che sorride distesa su un prato, Anna che guarda fiera l’obiettivo con le mani sui fianchi in segno di sfida a una “vita difficile”. Germana a braccetto col marito, un amore nato in treno, galeotto uno scambio di pesche. Francesco e il mobile bar che mostrò a tutti le sue capacità di falegname, lui che dopo mille lavori si è perso, mentre le note della Callas lo accompagnavano verso la malattia. Leontina nelle foto di ...

Salute : innovazioni per la longevità - meeting esperti ad Ancona : Valorizzare proposte e soluzioni utili a cogliere i benefici derivanti dalla longevità. E’ questo l’obiettivo di ‘Expo-meeting Innov-Aging’, l’evento promosso da Fondazione Marche dedicato al tema dell’aging e ai vantaggi sociali ed economici che derivano dalla Silver Economy. L’appuntamento, che si terrà dal 21 al 23 giugno alla Mole vanvitelliana di Ancona, è promosso da Regione Marche, Ibm, Ubi Banca, ...

Smartphone pericolosi per la nostra Salute - la classifica dei device da evitare - : Lo sappiamo da un bel po' di anni, ma uno dei miracoli della tecnologia è stato quello di riuscire a superare anche la scienza, soprattutto quando è accompagnata da trend e riscontri economici ineguagliabili. Dopo la lista stilata da Forbes torna però d'attualità il dibattito intorno agli Smartphone pericolosi , i ...

Salute : la vita sportiva la “pillola” migliore contro l’invecchiamento : Una vita sportiva è la ‘medicina’ migliore per rallentare l’invecchiamento. Lo ha stabilito uno studio dell’Università di Birmingham e del King’s College di Londra, che ha confrontato due gruppi, uno formato da anziani che per tutta la vita hanno fatto una regolare attività sportiva e l’altro (adulti e giovani) che non hanno mai fatto sport. Ebbene, i risultati del lavoro dimostrano che i primi hanno un ...

Salute : l’attività sportiva la migliore arma contro l’invecchiamento : Uno studio dell’Università di Birmingham e del King’s College di Londra, pubblicato su “Aging Cell“, ha rilevato che nelle persone anziane che hanno praticato attività sportiva tutta la vita, il livello di invecchiamento, l’efficienza del sistema immunitario e la massa muscolare sono migliori rispetto ad anziani che non l’hanno mai praticata. I ricercatori hanno studiato 125 ciclisti dilettanti con ...

Lo 007 della longevità. Dalla Sardegna al Tibet per misurare la Salute : «misurare la salute è la mia scommessa. Io e altri studiosi viaggiamo tra i laboratori a cielo aperto della longevità, tra Okinawa, Ogliastra in Sardegna, Ikaria in Grecia, Nicoya in Costa Rica e Loma Linda in California tra gli Avventisti del Settimo Giorno. L'obiettivo è decifrare il segreto di queste comunità di centenari e imparare come rallentare il nostro orologio biologico attraverso una alimentazione mirata. Partendo da un ...

“Sembrava un gioco - si è rovinato la vita”. Il dramma a 19 anni : giovane - sportivo e in Salute accetta una scommessa con gli amici e rimane paralizzato. La madre distrutta : “Imparate da questa tragedia” : Un ragazzo giovane e votato completamente al mondo dello sport, la sua grande passione, che praticava con dedizione ogni volta che ne aveva occasione. E che si è visto la vita travolta, distrutta, a causa di un episodio che sembrava lì per lì soltanto una sciocchezza, un gioco, che ha finito invece per provocare delle ripercussioni gravissime. Una storia terribile quella raccontata dal Sun e che ha per protagonista un ragazzo di soli 19 ...

Salute - Ssnv : “Diete vegan? La vitamina B12 è carente anche negli onnivori” : Uno studio di cui sono stati divulgati risultati preliminari, non corretti e in cui non si sottolinea che la vitamina B12 può essere carente anche per chi segue una dieta onnivora. La Ssnv, Società scientifica di nutrizione italiana, interviene nel “nuovo caso di ingiustificato allarmismo circa le diete vegetali in gravidanza”. Mentre cresce il numero di persone che adotta una alimentazione a base vegetale, ancora piu’ ...

150 bufale e falsi miti su Salute e stile di vita smascherati dall'Istituto Superiore della Sanità : Almeno un italiano su tre, secondo un'indagine del Censis, naviga in rete per ottenere informazioni sulla salute. Di questi, oltre il 90,4% effettua ricerche su specifiche patologie. Ma sempre più spesso questi contenuti così delicati sono contaminati da bufale. Ben 150 tra quelle più spesso circolanti sono state smascherate dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), che a "bufale e falsi miti" in tema di salute dedica ...

Dieta e stile di vita - le giustificazioni continue per non stare in Salute! : Quanto conta, da 1 a 10, la motivazione in un cambiamento? Direi 15! Il voler cambiare veramente stile di vita con intensa convinzione non è di tutti, anzi, sono tanti i pazienti che si scoraggiano già dal primo giorno...

“Riportatelo - nuoce seriamente alla Salute”. Ikea - la notizia è dell’ultim’ora. Il noto colosso svedese invita tutti i clienti a restituire urgentemente un prodotto molto popolare. Le conseguenze possono essere terribili. Di che si tratta e cosa è successo (una roba gravissima) : Ikea, quel che è successo è tremendo e ora la nota azienda svedese deve prendere provvedimenti per sistemare le cose. cosa è successo? In uno dei magazzini dove vengono prodotti i famosi marshmallow di Ikea, sono stati trovati dei topi. E ora l’azienza svedese, ovviamente mortificata per l’accaduto, sta richiamando il prodotto in questione. I famosi Godis Paskkyckling (nel formato da 100 grammi) sono stati ritirati in via “precauzionale”. ...

“Presto papà!”. L’amato attore lo confessa solo ora. Una carriera brillante e una vita privata tenuta nascosta - ma questa notizia non poteva tacerla : “Ho un brivido di paura : in gioco c’è la Salute di mio figlio” : È una delle promesse del cinema italiano. Figlio dell’attore Gianni, nonostante la giovane età ha già una bella carriera alle spalle. ha iniziato a lavorare da giovanissimo e poi la sua strada ha preso il via. Oggi ha solo ha appena 26 anni, ma Eugenio Franceschini lavora già da diversi anni. L’interprete molto amato e ammirato della serie tv I Medici è una che ama bruciare le tappe e ancora prima dei 30 anni sta diventando papà. ...