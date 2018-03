Salute | mal di testa nei bimbi | tutto quello che c’è da sapere e i 10 miti da sfatare

Medici Insubria e In.Salute con Pediatriuniti : il servizio si allarga anche ai piccoli malati cronici : Medici Insubria e In.Salute allargano il loro raggio d’azione grazie alla partnership con Pediatriuniti s.c. Da oggi infatti il servizio di presa in carico dei pazienti cronici offerto dalle due cooperative, attive con 460 Medici di base sulle province di Como, Varese, Sondrio, Bergamo, Brescia e Monza–Brianza, si allarga ai piccoli pazienti. Attiva sul territorio di Brescia, Bergamo e ATS Insubria, Pediatriuniti conta a oggi 100 pediatri soci ...

Fabrizio Frizzi aveva un male al cervello : lo stato di Salute prima di morire : Il conduttore Fabrizio Frizzi nella notte del 26 marzo è morto a causa di una emorragia cerebrale. Un uomo pieno di bontà e voglia di fare e che purtroppo è stato sfortunato. Non tutti infatti muoiono a causa di una emorragia cerebrale, soprattutto in base a dove si manifesta. L’emorragia cerebrale può essere causata da diverse condizioni: malformazioni dei vasi, traumi del cranio, tumori primitivi o metastatici, ecc. Ma così una emorragia? Si ...

Lorenzo Crespi/ L'attore sta ancora male : "La Salute fa i capricci - è una brutta botta" (Domenica Live) : Lorenzo Crespi torna ospite a Domenica Live? L'attore annuncia la sua presenza nella puntata di oggi 25 marzo, poi svela di stare ancora molto male...(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Fabrizio Frizzi sulle condizioni di Salute dopo il malore ‘Speriamo finisca bene’ : Nulla può piegare lo spirito combattivo di Fabrizio Frizzi che, colpito da un malore lo scorso autunno, sta continuando a lottare contro la malattia e, come ha confessato al settimanale Gente: “Combatto come un leone ogni giorno per vincere questa battaglia”. La ripresa è lenta, ma i passi avanti che il conduttore sta facendo sono innegabili: lo dimostra il fatto che sia tornato al timone de L’Eredità su Rai1, segno che la ...

Boom di malattie sessuali : “numeri che ormai credevamo inimmaginabili - conseguenze drammatiche sulla Salute riproduttiva” : Sono tre milioni gli uomnini italiani alle prese con la prostata ingrossata, altrettanti soffrono di disfunzione erettile, 4 milioni di eiaculazione precoce, 2 di calcolosi, 1,2 milioni di neoplasie e 1 milione di malattie infettive e infiammatorie, soprattutto in acuto E il tumore al testicolo resta la neoplasia più comune nei giovani maschi con 2.500 diagnosi l’anno. Questi numeri da record sono il punto di partenza del convegno ...

Salute : cartoline dall’Alzheimer - la valigia dei ricordi ridà vita ai malati : Anna che sorride distesa su un prato, Anna che guarda fiera l’obiettivo con le mani sui fianchi in segno di sfida a una “vita difficile”. Germana a braccetto col marito, un amore nato in treno, galeotto uno scambio di pesche. Francesco e il mobile bar che mostrò a tutti le sue capacità di falegname, lui che dopo mille lavori si è perso, mentre le note della Callas lo accompagnavano verso la malattia. Leontina nelle foto di ...

Salute : collaborazione ENEA-Istituto Regina Elena per vaccini genetici contro tumori e malattie infettive : Dalla collaborazione pluridecennale tra ENEA e Istituto Nazionale tumori “Regina Elena” (IRE) di Roma nasce la piattaforma “Green Genetic Vaccine” (GGV), una strategia innovativa basata su due brevetti per la produzione rapida, sicura e a basso costo di vaccini genetici potenziati con sequenze di DNA vegetale. Finanziate anche grazie al 5xMille destinato all’ENEA, queste innovazioni ad effetto immuno-stimolante sono in grado di prevenire o ...

Salute dei denti : perdita di smalto? Ecco perché il dentifricio non basta : Una ricerca condotta presso l’Università di Berna, in Svizzera, in collaborazione con la São Paulo Research Foundation, ha dimostrato che nessuno fra i 9 dentifrici analizzati era in grado di mitigare la perdita superficiale dello smalto, un fattore chiave per l’insorgenza dell’erosione e dell’ipersensibilità dei denti. L’erosione dentale è la perdita cronica di tessuto duro dei denti, causata dall’acido dei ...

“Chiara Ferragni ricoverata in ospedale…”. Paura per il piccolo Leone. La Salute del bambino della fashion blogger e di Fedez sta avendo problemi. Dopo il primo pericolo scampato è arrivata purtroppo un’altra brutta notizia : “Menomale che mia madre sta arrivando…” : In questi ultimi mesi i fan stanno seguendo con apprensione l’andamento della gravidanza di Chiara Ferragni. La fashion blogger più famosa d’Italia è legata al rapper Fedez e l’attesa del piccolo Leone si sta rivelando più complicata del previsto. la crescita del bebè ha subito infatti un rallentamento dovuto dalla placenta invecchiata, Dopo i primi momenti di apprensione sembrava che fosse tornato tutto a posto, ma ...

Salute : l’obesità della madre associata a malattie croniche nei figli : L’obesità può impattare sull’individuo fin dal suo concepimento: “L’obesità materna costituisce un serio problema che si associa ad esiti avversi sia materni sia perinatali: aumenta, infatti, i tassi di aborto e le complicanze ostetriche e neonatali con conseguente riduzione del tasso di nascita di bambini in buona Salute. Oltre alle conseguenze negative per la madre, l’obesità rappresenta un importante fattore di ...

Salute : il sesso “debole” oggi è lui - 10 milioni di italiani con malattie maschili : Ingrossamento della prostata, con 3 milioni di italiani colpiti, disfunzione erettile, con altri 3 milioni, eiaculazione precoce (4 milioni), calcolosi (2 milioni), tumori (1,2 milioni), malattie infettive e infiammatorie (1 milione). Una somma che si avvicina ai 13 milioni di uomini con un problema di Salute maschile, il cui totale è mitigato solo dal fatto che alcune di queste patologie sono concomitanti, e fanno abbassare il numero a 10 ...

Salute - Petrangolini : “L’area dedicata ai diritti del malato grande innovazione” : Salute, Petrangolini: “L’area dedicata ai diritti del malato grande innovazione: Lazio prima in Italia” “Con la legislatura che si apre il Lazio diventerà la prima... L'articolo Salute, Petrangolini: “L’area dedicata ai diritti del malato grande innovazione” proviene da Roma Daily News.