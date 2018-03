Salute | il dermatologo | “Occhio al sole di primavera | rischi come in estate”

meteoweb.eu

: SALUTE & PREVENZIONE 30 marzo 2018 Ospite: Antonello SCALZO Dermatologo - Teleuropa : SALUTE & PREVENZIONE 30 marzo 2018 Ospite: Antonello SCALZO Dermatologo - allarme24 : RT @MDApplications: «Psoriasi: scopri la tua pelle e ritrova la libertà». Al via la nuova campagna 'Chiedi al tuo dermatologo' - https://t.… - ingfedericomott : RT @MDApplications: «Psoriasi: scopri la tua pelle e ritrova la libertà». Al via la nuova campagna 'Chiedi al tuo dermatologo' - https://t.… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Tanta voglia die di tintarella, occhio, però, a non esagerare, perché non è vero che ilprimaverile non è così dannoso per la pellequello estivo. Lo spiega il professor Antonio Costanzo, responsabile dell’Unità operativa di Dermatologia di Humanitas e docente di Humanitas University. “Ildinon solo non è innocuo – sottolinea – ma può essere anche più dannoso rispetto a quello estivo, dato che i raggi Uv raggiungono la loro massima intensità a partire da maggio e giugno, e non solo ad agosto,si sarebbe portati a credere”. Inoltre, “in, la nostra pelle non è pronta per affrontare subito esposizioni prolungate ai raggi solari – spiega l’esperto – Questo perché le cellule che producono melanina, la sostanza che ci difende dai raggi Uv, e a cui dobbiamo l’abbronzatura, sono poco ...