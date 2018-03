Sabato Santo | ecco il suo profondo significato religioso e le sue caratteristiche

meteoweb.eu

(Di sabato 31 marzo 2018) Nelpredonima il silenzio, il raccoglimento, la meditazione per Gesù che giace nel sepolcro. Verrà poi la gioia della Domenica di Pasqua con la sua Resurrezione.Ilè il giorno liturgico in cui il culto cristiano celebra il mistero della discesa agli Inferi di Gesù. Egli, dopo che il suo corpo viene tolto dalla croce, su cui è morto il Venerdì, e deposto nel sepolcro, viene preservato dalle corruzioni grazie alla virtù divina, discendendo agli Inferi con la sua divinità e con la sua anima umana, ma non con il suo corpo (che, incorrotto per azione dello Spirito, riposava nella tomba).Compiuta tale missione, divinità e anima di Gesù si ricongiungono al corpo nel sepolcro. Ciò costituisce il mistero della Resurrezione, centro della fede di tutti i cristiani, che verrà celebrata nella Domenica di Pasqua.Un’antica omelia diceva: “Oggi sulla terra c’è ...