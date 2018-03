Sabato 31 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Il film consigliato di oggi - Sabato 31 marzo : The captive – Scomparsa : Il sabato di Pasqua è ricco di ansia e mistero su Rai 4: il film consigliato per voi nella serata del 31 marzo è il thriller The captive-Scomparsa. La pellicola, del 2014, è interpretata da Ryan Reynolds, che sarà un padre alla disperata e inarrestabile ricerca della figlia Scomparsa. film consigliato: The captive-Scomparsa The captive-Scomparsa (2014) è il film suggerito per stasera, sabato 31 marzo, e andrà in onda su Rai 4 (canale 21) alle ...

Programmi TV di stasera - Sabato 31 marzo 2018. Alberto Angela racconta l’Andalusia : Alberto Angela Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Il quarto appuntamento con Ballando con le stelle vedrà protagonista come ballerini per una notte Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Queste le coppie che si sfideranno sulla pista da ballo: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; ...

RAI 1 * LINEA VERDE VA IN CITTà : Nella puntata di Sabato 31 marzo i conduttori Masi e Giallonardo andranno alla scoperta di Livorno - : Ma se il nome di Livorno è conosciuto in tutto il mondo lo si deve soprattutto a una gallina. Infatti, le galline livornesi, apprezzatissime ovaiole diffuse negli Usa come nel Regno Unito, da qualche ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 31 marzo e martedì 3 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 31 marzo e martedì 3 aprile 2018: Sull’aereo privato della Spencer diretto a Montecarlo, tra battute e proclami, gli sfidanti della Forrester e della Spectra volano al summit della Spencer… Arrivati a Montecarlo, tutti si godono il momento in attesa della sfida del giorno dopo… Quinn (Rena Sofer) si trova a casa ed è disperata, in quanto Ridge (Thorsten Kaye) sa dove è rintracciabile ...

Verissimo - tutti gli ospiti di Sabato 31 marzo 2018 : c’è anche Belén : Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 31 marzo 2018 ci saranno anche Belén e De Martino Tra gli ospiti della prossima puntata di Verissimo sabato 31 marzo 2018, ci sarà anche Belén Rodriguez (ma non da sola). La showgirl argentina presenzierà in studio da Silvia Toffanin insieme a tutta la famiglia, portandosi dietro anche […] L'articolo Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 31 marzo 2018: c’è anche Belén proviene da Gossip e Tv.

Le previsioni meteo per domani - Sabato 31 marzo : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che ci interessa in questi giorni The post Le previsioni meteo per domani, sabato 31 marzo appeared first on Il Post.

Sabato Shopping : i consigli del 30 marzo : Siamo arrivati al weekend di Pasqua e anche se la temperature non sono ancora nella media primaverile, la bella stagione è ormai alle porte e porta con sé una voglia estrema di Shopping per rinverdire il guardaroba con qualcosa di nuovo. Per chi vuole utilizzare il fine settimana per dedicarsi agli acquisti ci siamo qui noi con la nostra rubrica creata appositamente per chi non vuole perdersi i must del momento e vuole tenersi aggiornato al ...

M5S Alba : Presidio contro i circhi con animali Sabato 31 marzo 2018 : 10,30 per ribadire il nostro educato ma fermo NO ! Invitiamo quindi tutte le persone che, come noi, si sentono indignate da questi spettacoli, in p.zza Risorgimento davanti al Municipio, per ...

Anticipazioni C’è Posta per Te - gli ospiti di Sabato 31 marzo : sabato 31 marzo 2018, in prima serata su Canale 5, ultimo imperdibile appuntamento della stagione con C’e’ Posta per Te il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che da oltre venti edizioni appassiona milioni di telespettatori. Anticipazioni e ospiti di C’è Posta per te, 31 marzo 2018 In puntata protagonisti di due grandi sorprese il mattatore televisivo Gerry Scotti, conduttore di numerosi quiz televisivi di Canale 5 e gli chef ...

BRA/ Sabato 31 marzo alle 17 l'inaugurazione della Mostra di artigianato artistico : Si terrà Sabato 31 marzo alle ore 17 a Bra l'naugurazione della 18° Mostra di artigianato artistico, di produzione e dei servizi di Bra. L'appuntamento è quindi nel Movicentro di piazza Caduti di ...

Ascolti tv - 'C'è posta per te' vince la prima serata di Sabato 24 marzo : 'C'è posta per te' vince ancora la serata del sabato: il people show di Maria De Filippi su Canale 5 supera la concorrenza con il 27.47% di share pari a 5 milioni 384 mila spettatori. Il terzo ...

Ascolti TV | Sabato 24 Marzo 2018. C’è Posta 27.5% - Ballando 18.9% (anteprima 18%) : Patrick Dempsey e Maria De Filippi I dati auditel del 24 Marzo 2018 saranno rilasciati a partire dalle 11. Su Rai1 la terza puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.222.000 spettatori pari al 18% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.42alle 21., e 3.471.000 spettatori pari al 18.9%, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 5.384.000 ...

Ascolti TV | Sabato 24 Marzo 2018 : Patrick Dempsey e Maria De Filippi Su Rai1 la terza puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.42alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 C’è Posta per Te – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di Sabato 24 marzo. Roger Federer esce di scena - avanzo Zverev e Fognini : Non deludono gli altri giocatori attesi: il tedesco Sascha Zverev , n.5 del mondo, , pur soffrendo, fa suo il confronto contro il russo Daniil Medvedev , 6-4 1-6 7-6, . Una prestazione con tanti alti ...