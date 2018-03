zz7

: Russare fa male ai denti: pericolo carie - - zz7news : Russare fa male ai denti: pericolo carie - - lwtsunfIowers : mia sorella cinque secondi fa voleva la cioccolata calda, dopo due secondi ha chiesto acqua e zucchero perché si se… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Una notizia non certamente lieta per chi ha disturbi del sonno o russa. La scienza dice cheo respirare affannosamente mentre si dorme danneggia lo smalto deie favorisce la comparsa di. Ilsarebbe maggiore per i più piccoli perché spesso dormono ...