Rugby | Continental Shield 2018 | nelle semifinali d’andata vittorie per i russi

Rugby - Champions Cup 2018 : Treviso-Bath 28-47. Benetton senza vittorie nel torneo continentale : Difese allegre e festival di punti nell’ultima giornata della Champions Cup di Rugby : Treviso perde tra le mura amiche contro il Bath per 28-47 e chiude così il massimo torneo continentale senza alcuna vittoria. Quattro mete per i padroni di casa, che proprio al minuto 80 acciuffano il punto di bonus offensivo, sette per gli ospiti, che raccolgono però un’inutile successo: nell’altra sfida del girone gli Scarlets battono Tolone ...

Rugby : finale Trofeo Eccellenza tra Lafert San Donà e Fiamme Oro Rugby. Calvisano eliminato in Continental Shield : Sabato di Coppe per quanto riguarda il Rugby italiano. Oltre alle competizioni internazionali più importanti, come Challenge Cup e Champions Cup, dove sono impegnate Zebre e Benetton Treviso, in campo Continentale presente anche il Calvisano. In casa i lombardi devono arrendersi nel ritorno della semifinale di Continental Shield all’Heidelberger, per 17-13, dicendo così addio alle speranze di andarsi a giocare la finale. I tedeschi si ...