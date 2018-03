Rugby | Challenge Cup 2018 | definite le semifinali Gloucester e Cardiff corsare | Pau di

Rugby : i migliori italiani nell’ultima giornata di Champions Cup e Challenge Cup. Bene la mediana della nazionale : Ultima giornata per quanto riguarda i gironi preliminari delle Coppe Europee di Rugby nel week-end. Benetton Treviso e Zebre sono state impegnate rispettivamente in Champions Cup e Challenge Cup, con la squadra guidata da Michael Bradley che si è imposta (per la prima volta stagionale nella manifestazione) in casa con l’Agen. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in campo. Carlo Canna: ancora performance di sostanza per ...

Rugby - Challenge Cup 2018 : le Zebre chiudono in bellezza. Agen battuto 38-30 : Bisognava almeno salvare l’orgoglio e così è stato. Al Lanfranchi di Parma le Zebre chiudono in bellezza la Challenge Cup di Rugby battendo nell’ultimo incontro della fase preliminare i francesi dell’Agen per 38-30, scavalcandoli anche in classifica finale, al termine di un match davvero tiratissimo. Inizio di partita spumeggiante. Transalpini in vantaggio con la meta di Tolot dopo neanche un minuto, pareggio istantaneo dei ...

Rugby - Challenge Cup 2018 : le Zebre per una degna chiusura. Contro Agen per la prima vittoria : Ultima gara della fase a gironi per le Zebre in Challenge Cup: i bianconeri chiudono il secondo torneo continentale domani alle ore 15.00 a Parma, Contro l’Agen, squadra Contro cui avevano inaugurato il torneo, perdendo 45-10 in trasferta. Da quella partita entrambe le formazioni hanno sempre perso. La formazione transalpina ha messo insieme sei punti in cinque gare, mentre la franchigia italiana ha raccolto tre punti di bonus. Una ...