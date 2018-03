Rootless Pixel Launcher 3 4 supporta tablet di grandi dimensioni e Android Go

Rootless Pixel Launcher raggiunge la versione 3.3 con bugfix e miglioramenti : Rootless Pixel Launcher si aggiorna alla versione 3.3 portando qualche miglioramento e risolvendo alcuni piccoli bug: diamo un'occhiata al changelog completo. Se siete amanti dell'interfaccia stock, questo potrebbe essere il Launcher che fa per voi. L'articolo Rootless Pixel Launcher raggiunge la versione 3.3 con bugfix e miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Rootless Pixel Launcher si aggiorna alla versione 3.2 : ecco dettagli - screenshot e link : Ha riscosso notevole successo Rootless Pixel Launcher , ossia un porting del Launcher dell'ultimo Googlefonino che non richiede i permessi di root

Lean Launcher aggiunge alcune funzioni a Rootless Pixel Launcher : Se state cercando un nuovo Launcher per il vostro smartphone potete dare un'occhiata a Lean Launcher, un fork di Rootless Pixel Launcher al quale sono state aggiunte una serie di funzioni interessanti. Al momento è disponibile solamente in versione beta su Github.