Secondo il ministro degli Esteri romeno Teodor Melescanu, "c'è una massiccia presenza" di spie russe. "Non so i numeri con esattezza, ma qui percepiamo una presenza massiccia", ha dichiarato il capo della diplomazia romena commentando il caso Skripal. La Romania è tra i paesi che hanno deciso di espellere diplomatici russi in seguito all'inasprirsi della disputa con Mosca a proposito dell'attacco in Gran Bretagna contro l'ex spia e la figlia.(Di sabato 31 marzo 2018)