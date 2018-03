Roma | rapina in negozio alimentari con mazza da golf e pugnale

Roma. Armati di mazza di golf rapinano alimentari : Cronaca di Roma – Due uomini sono stati arrestati dopo una rapina in negozio di alimentari, Armati di mazza da golf e pugnale, e dopo aver danneggiato il locale e minacciato il cassiere, si sono fatti consegnare l’incasso. Sono entrati in un negozio di alimentari, Armati di mazza da golf e pugnale, e dopo aver danneggiato il locale e minacciato il cassiere, si sono fatti consegnare l’incasso, poi sono stati arrestati in ...

Roma - a Pasqua e Pasquetta musei civici gratis; III e VIII Municipio al voto il 10 giugno; Arrestato rapinatore seriale farmacie : Roma, musei civici APERTI A Pasqua E Pasquetta musei civici aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma, con una ricca offerta culturale di mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini. ...

Roma. Rapina la farmacia di cui era cliente : Cronaca di Roma – E’ successo ad Ostia dove un 42enne romano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver Rapinato una farmacia, di... L'articolo Roma. Rapina la farmacia di cui era cliente proviene da Roma Daily News.

Roma : Riconosce i rapinatori e li denuncia - 3 arrestati : Roma: Un uomo rapinato il giorno prima, torna in zona e Riconosce i malviventi – Roma – Era rimasto vittima di una rapina da parte... L'articolo Roma: Riconosce i rapinatori e li denuncia, 3 arrestati proviene da Roma Daily News.

Roma : 17enne rapina farmacia e fugge. Arrestato dopo sparatoria - : Il giovane è un incensurato originario di Reggio Calabria: dovrà rispondere anche di ricettazione perché l'arma che ha utilizzato risulta rubata nel 2003

Roma : 17enne rapina farmacia e fugge. Arrestato dopo sparatoria : Roma: 17enne rapina farmacia e fugge. Arrestato dopo sparatoria Il giovane è un incensurato originario di Reggio Calabria: dovrà rispondere anche di ricettazione perché l'arma che ha utilizzato risulta rubata nel 2003 Parole chiave: ...

Roma - 17enne rapina farmacia e spara : Armato di pistola e a volto coperto ha prima rapinato una farmacia a Rocca di Papa, vicino Roma , e poi ha sparato all'auto con cui il farmacista e un suo amico lo stavano inseguendo. Ma il ragazzo, ...

Roma - 17enne rapina farmacia : il titolare lo insegue con l'auto e lui gli spara addosso : Pizzaiolo di 17 anni rapina farmacia a Rocca di Papa e spara contro l'auto del titolare. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito e il 17enne è stato preso ma nel paese dei Castelli Romani è scesa ...

Roma. Rapina telefonino a donna : arrestato : Aveva Rapinato un telefonino in strada a una donna ma è stato ben presto arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Si tratta di un... L'articolo Roma. Rapina telefonino a donna: arrestato proviene da Roma Daily News.

Roma - furti in hotel : preso rapinatore seriale. E' un ex receptionist - : L'uomo, un 43enne Romano, è stato arrestato dai carabinieri. Almeno sette i colpi a lui attribuiti ma altri dieci, tutti commessi tra agosto e novembre dello scorso anno, sono al vaglio degli ...

Roma - furti in hotel : preso rapinatore seriale. E' un ex receptionist : Roma, furti in hotel: preso rapinatore seriale. E' un ex receptionist L'uomo, un 43enne Romano, è stato arrestato dai carabinieri. Almeno sette i colpi a lui attribuiti ma altri dieci, tutti commessi tra agosto e novembre dello scorso anno, sono al vaglio degli inquirenti Parole chiave: ...

Roma - H'Maidat arrestato in Belgio con l'accusa di rapina a mano armata : Ventidue anni, di proprietà della Roma e una storia dai contorni poco chiari che deve ancora essere chiarita. È quella di Ismaili H'Maidat, olandese di origine marocchina, che è stato arrestato in ...

Arrestato a Roma rapinatore seriale di farmacie : Roma, 10 mar. , askanews, I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno fermato un Romano di 44 anni, incensurato, al quale sono state addebitate almeno 7 rapine, consumate ...

Roma - due ladri armati assaltano e rapinano supermercato : clienti in ostaggio : Due individui armati di pistola hanno messo a segno un colpo nel supermercato Todis di via Federico Delpino, a Centocelle. La rapina è accaduta verso l'orario di chiusura serale quando all'interno c'...