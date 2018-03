Roma Per le festività pasquali la sorpresa è nei Musei

Catania : "viaggio nell'antica Roma lungo le vie dei saperi" : ... a partire dalle sue vie intese non solo come infrastrutture ma anche come vettori di relazioni, per ricostruire come il destino si intreccia con i destini dei popoli del mondo fino ad allora ...

Roma - 20mila fedeli per la Via Crucis presieduta da Papa Francesco : Tradizionale Via Crucis del venerdì santo al Colosseo. Almeno 20mila fedeli, secondo quanto riporta la Gendarmeria vaticana, hanno partecipato al rito presieduto da Papa Francesco. Al suo arrivo al Colosseo il Pontefice è stato accolto, tra gli altri, dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, con la quale si è intrattenuto nei saluti qualche minuto.

Roma - il Papa al Colosseo per Via Crucis : 21.30 La sindaca di Roma Virgina Raggi ha accolto Papa Francesco al suo arrivo al Palatino dove, dalla terrazza della Basilica di Santa Francesca Romana, presiede il rito della Via Crucis. Quest'anno le meditazioni sono state scritte dagli studenti di un liceo di Roma, alcuni dei quali porteranno la croce nelle varie stazioni insieme a una famiglia siriana, una suora irachena e una domenicana, suor Genevieve, scampata alla violenza.

Roma Metropolitane : Campidoglio va avanti per risanamento e riorganizzazione : Teleborsa, - Va avanti il piano di risanamento e riorganizzazione di Roma Metropolitane . "L'Amministrazione capitolina ha attuato e continuerà a portare avanti tutte le azioni necessarie a superare ...

Morto l'uomo pestato davanti a un bar a Roma : ucciso per un piccolo debito : Non ce l'ha fatta. È Morto l'uomo pestato la scorsa notte davanti a un bar di Mentana, alle porte di Roma. Secondo quanto si è appreso, i carabinieri hanno fermato per omicidio...

Roma - i detenuti usati per pulire i giardini trovano hashish nascosto a Colle Oppio e lo consegnano alla polizia : Hanno trovato diversi pacchetti di hashish nascosti tra le piante. Li hanno riconosciuti, recuperati e consegnati alla polizia penitenziaria, che li ha sequestrati. Comincia a dare i primi frutti il progetto del Dipartimento amministrazione penitenziaria. E probabilmente sono risultati anche migliori da quelli ipotizzati alla vigilia. L’idea del Dap era quella di impiegare i detenuti più meritevoli nella pulizia dei giardini di Roma. Un ...

Come il comune di Roma ha tolto la speranza ai ragazzi di Ostia : In questi giorni sulla spiaggia di Ostia, a pochi passi dal luogo in cui oltre 40 anni fa venne ucciso Pier Paolo Pasolini, sì sta consumando un nuovo delitto: l'omicidio della speranza dei tanti ragazzi sfortunati che negli anni scorsi, proprio su quella spiaggia, avevano grazie al lavoro cominciato a vincere la loro battaglia contro l'emarginazione.La vicenda è quella degli otto chioschi fatti demolire dal comune di Roma nelle ...

Roma - Campidoglio - vertice Di Maio-Raggi : "Più poteri per la Capitale" : Il confronto richiesto dalla sindaca ha riguardato l'approvazione dei decreti attuativi della legge che prevede più autonomia e più poteri per la città. E lo...