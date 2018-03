Roma | Pasqua a Zoomarine con il battesimo del baby delfino

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA E PASQUETTA 2018/ Roma e Milano : Coop fa festa - Esselunga a “metà” (1-2 aprile) : SUPERMERCATI APERTI a PASQUA e PASQUETTA 2018: Roma e Milano, i negozi e i centri commerciali APERTI nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Veglia Pasquale : significato e svolgimento secondo rito Romano e ambrosiano : La Veglia Pasquale è la messa solenne che celebra la Resurrezione di Gesù, celebrandone la vittoria sul peccato e sulla morte. Parliamo della celebrazione più importante di tutto l’anno liturgico, tanto da esse re definita “madre di tutte le veglie”.La Veglia inizia con la benedizione del fuoco (“Cristo fuoco che divampa”). Si procede con l’accensione del cero Pasquale, portato in processione verso l’altare dal diacono o dal celebrante, seguito ...

Donadoni rende amara la Pasqua della Roma : amara la Pasqua Romanista. La Roma contro il Bologna non va oltre l’1-1. I giallorossi consentono così alle inseguitrici Inter

Pasqua a Roma : allerta elevata ma non ci sono pericoli imminenti : Roma , askanews, - "L'allerta è elevata perchè il periodo di Pascqua è particolarmente impegnativo e importante anche da un punto di vista simbolico, la città attrae numerosi turisti e sebbene l'...

Roma - pranzo di Pasqua aspettando Messi : Il calendario, almeno a livello cRomatico, rischia di indurre in distrazione. Di Francesco, nel lunch match al Dall'Ara, vuole blindare il 3° posto, ma per la seconda trasferta di fila in campionato ...

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018/ Milano e Roma : i negozi e i centri commerciali (1-2 aprile) : Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018: Roma e Milano, i negozi e i centri commerciali aperti nei due giorni di festa. Info, orari, indirizzi e link utili(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:28:00 GMT)

Roma. Per le festività pasquali la sorpresa è nei Musei : In occasione delle festività pasquali si svolge quest’anno l’iniziativa La sorpresa è nei Musei promossa da Roma Capitale, Assessorato alla

Roma - TIR TURCO ELUDE SICUREZZA ED ENTRA IN VIA DEL CORSO/ Green zone 'bucata' nella Pasqua 'blindata' : ROMA, tir TURCO ELUDE SICUREZZA e arriva a via del CORSO, vicino al Parlamento. Green zone bucata sotto Pasqua. L'autista: "Non sapevo dei divieti".

Roma - TIR TURCO ELUDE SICUREZZA ED ENTRA IN VIA DEL CORSO/ Green zone ‘bucata’ nella Pasqua ‘blindata’ : ROMA, tir TURCO “buca” SICUREZZA e arriva a via del CORSO, vicino al Parlamento. L'autista: “Non sapevo dei divieti”. Green zone violata, la Questura si difende: “Risposta reattiva”(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Roma - a Pasqua e Pasquetta musei civici gratis; III e VIII Municipio al voto il 10 giugno; Arrestato rapinatore seriale farmacie : Roma, musei civici APERTI A Pasqua E Pasquetta musei civici aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma, con una ricca offerta culturale di mostre, spettacoli, visite guidate e laboratori per bambini. ...

Tir turco «buca» la sicurezza per Pasqua e arriva in centro a Roma|Il video|Foto : Allerta per un mezzo con targa di Istanbul che è riuscito a oltrepassare tutti gli sbarramenti antiterrorismo ed è stato fermato quasi a ridosso di piazza del Parlamento. I carabinieri hanno verificato che il conducente aveva sbagliato strada

Sagre - il fine settimana di Pasqua si festeggia in Liguria e in Emilia-Romagna : Il 2 aprile i visitatori potranno curiosare fra i banchi di oltre 60 bancarelle che daranno vita al tradizionale mercato e assistere a spettacoli musicali dal vivo, mentre i più piccoli potranno ...

Previsioni Meteo Pasqua - sull’Italia un Venerdì Santo di Primavera : temperature elevatissime con +28°C in Sicilia - +23°C in Abruzzo e +21°C in Romagna [DATI LIVE] : E’ un Venerdì Santo di sole e clima mite su gran parte d’Italia, ad eccezione dell’area alpina, del Nord/Ovest e di alcune zone di Puglia e Basilicata interessate da nubi sparse. In attesa del brusco peggioramento che oggi pomeriggio colpirà il Centro/Nord con intensi temporali, stamattina fa caldo in tutto il Paese con temperature tipicamente primaverili. Spiccano, nelle Regioni del Centro e del Nord, gli attuali +23°C a ...

Roma Termini - treni in ritardo e cancellati : caos per le partenze di Pasqua : Un guasto tecnico ha causato ritardi alla stazione Termini. A comunicare la notizia è Ferrovie dello Stato con una nota: «Circolazione ancora rallentata, con ritardi fino a 60...