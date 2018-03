Roma Nella notte imbrattato con una svastica monumento in memoria delle vittime del

Bologna-Roma 1-1 - Dzeko entra nella ripresa e risponde a Pulgar : Bologna-Roma 1-1, cronaca, tabellino e statistiche FURORE ROMA - L'1-1 è un'iniezione di fiducia che la Roma prova a capitalizzare con il neoentrato Defrel , fuori Strootman, , bravo ad approcciare ...

Monchi : 'Pellegrini e Alisson nella Roma del futuro' : Lo dice il ds della Roma , Monchi , parlando a Premium sport, prima della partita a Bologna, 'togliendo' di fatto dal mercato anche l'azzurro Lorenzo Pellegrini : 'nella Roma del futuro sarà un ...

Roma - allarme a via del Corso - tir turco entra nella "green zone" fermato dai carabinieri. Il conducente : ignaro del divieto : Un tir di 12 metri con targa turca è entrato in via del Corso, in pieno centro a Roma, ed ha perCorso un tratto di strada prima di essere fermato dai carabinieri. È accaduto oggi,...

Un derby Roma-Lazio nella corsa dell'Appia run : Il Campione del Mondo della 100 km sarà impegnato nella raccolta fondi correndo sull'Appia Antica insieme alle migliaia di partecipanti di questa XX edizione.

Roma - cadono calcinacci nella Basilica di San Pietro : Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, nessuno sarebbe rimasto ferito tra i turisti che affollavano numerosi in quel momento la Basilica e che si sono...

Terrorismo - 5 arresti tra Roma e Latina : erano nella rete del killer di Berlino - LaPresse - : Finisce di nuovo sotto inchiesta la rete dei contatti italiani di Anis Amri, l'autore della strage di Berlino del Natale del 2016, ucciso pochi giorni dopo a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. ...

Algerino beccato contRomano nella strada del santuario : tenta di scappare : Cronaca. Evoca 'episodi di attentati terroristici' l'episodio avvenuto lunedì scorso a Pompei, dove un Algerino ha percorso contromano, su un'auto rubata, una strada nei pressi del santuario. E' ...

ADDIO A FABRIZIO FRIZZI SEPOLTO A BASSANO RomaNO/ L'arrivo nella tomba di famiglia : l'abbraccio della Comunità : Sarà BASSANO ROMANO ad accogliere FABRIZIO FRIZZI dopo il suo ultimo viaggio. Il sindaco annuncia che sarà SEPOLTO nella città che lo ha visto crescere e mostra il suo ultimo messaggio(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:34:00 GMT)

Razer Goliathus entra nella famiglia Razer ChRoma : Basato sul famoso Razer Goliathus Extended, è il più grande tappetino LED multicolore al mondo. Che ne dite?

Fabrizio Frizzi - funerali alle 12 nella chiesa degli Artisti a Roma - : A mezzogiorno l'ultimo saluto in piazza del Popolo al presentatore scomparso il 26 marzo a causa di un'emorragia cerebrale. Ieri più di 10mila persone sono andate alla camera ardente allestita nella ...

