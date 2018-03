Roma | Kolarov | ' Ci si aspetta di più da Schick? Non sono Di Francesco'

Crotone-Roma - le pagelle : Gonalons non convince - Kolarov anima e cuore : dal nostro inviato CROTONE Fazio rischia il patatrac, El Shaarawy risvegliato dal mare e dal vento, Nainggolan prestazione piccante, con gol. Alisson è una star. ALISSON 7 Salva su Trotta in uscita e ...

Roma-Champions - missione quarti : Kolarov e De Rossi sanno come si fa : ... ? In assoluto solo De Rossi e Kolarov , anche se poi i giocatori con un bagaglio di esperienza internazionale sono molti, scrive Andrea Pugliese su 'L a Gazzetta dello Sport '. Daniele De Rossi ai ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Roma : Mario Rui vs Kolarov. Quote - le ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Sarri non cambia nulla mentre Di Francesco ripropone Florenzi, De Rossi e Dzeko(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:07:00 GMT)

Roma-Milan - lite Gattuso-Kolarov Ti spacco il c**o. Poi l'abbraccio : La 26esima giornata di Serie A ha visto il Milan imporsi all'Olimpico di Roma contro i giallorossi per 2-0. Un vittoria importante per i rossoneri che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio. Una partita dominata ma non priva di momenti di tensione. Sopratutto tra l'allenatore Gattuso e il terzino avversario Aleksándar Kolárov.La lite e il fair playLo scontro tra i due è avvenuto durante il primo tempo: Calabria, terzino ...

Kolarov - Strootman e Perotti : la Roma cala il tris per la Champions : Si sarà riposato Kolarov, forse. Ma nemmeno troppo: una partita non giocata può farti riprendere fiato, ma il riposo è un'altra cosa. Kolarov ha saltato solo tre partite delle trentadue disputate ...

Roma - Emerson va. Kolarov in affanno - a sinistra si fatica : ... la fumata bianca potrebbe arrivare già oggi) e perché Aleksandar Kolarov è in calo evidente da un mese, scrive Andrea Pugliese su ' La Gazzetta dello Sport '. Il problema vero, però, in realtà è che ...

Var Sampdoria Roma/ Arbitro Orsato - rigore per il fallo di mano di Kolarov : Var Sampdoria Roma: Arbitro Orsato, rigore per il fallo di mano di Kolarov. Arriva con l'assistenza Var la decisione nel recupero di Serie A a Marassi(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:45:00 GMT)

DZEKO ED EMERSON AL CHELSEA? / Calciomercato Roma news : Kolarov vota Edin - una statistica condanna il bomber : DZEKO ed EMERSON al CHELSEA? Calciomercato Roma news, 50 milioni di euro dai blues per arrivare ai due calciatori della squadra giallorossa, affare quasi fatto per il brasiliano.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:12:00 GMT)

KOLAROV A SKY / Roma news - l'ex City : arriviamo di sicuro tra le prime quattro : KOLAROV a Sky, Roma news: l'ex Manchester City sottolinea che è sicuro di arrivare con i giallorossi tra le prime quattro per partecipare alla prossima Champions League. Poi sul Sassuolo...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:12:00 GMT)

Roma - Kolarov si nasconde : “Dzeko? Se so qualcosa non ne parlo. Lui meglio di Icardi” : Roma, Kolarov si nasconde: “Dzeko? Se so qualcosa non ne parlo. Lui meglio di Icardi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Kolarov SI nasconde – La Roma si appresta a tornare in campo in campionato contro l’Inter a ‘San Siro’ nel posticipo di domenica sera. Una sfida molto importante per entrambe le compagini, visto che ...

Kolarov e la cura Roma : "una vittoria con l'Inter e passa tutto. Su Nainggolan e Dzeko…" : Il difensore della Roma Kolarov sul momento difficile giallorosso: "Una vittoria con l'Inter e passa tutto. Nainggolan ha sbagliato. Dzeko? Non parlo" LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi 'Sinceramente sapevo ...

Roma - Kolarov : "Nainggolan? Due gol all'Inter e pace fatta con tutti" : "Vinciamo con l'Inter e mettiamo tutto a posto. Noi nelle prime quattro ci arriviamo di sicuro. Di mercato, però, ne parla Monchi". A due giorni dalla sfida con l'Inter, tocca ad Aleksandar Kolarov ...