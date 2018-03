Roma | infortunio per Nainggolan | rischia il Barcellona? Gli aggiornamenti

INFORTUNIO NAINGGOLAN - BOLOGNA-Roma/ Problema al flessore - le condizioni : salta il Barcellona? : INFORTUNIO NAINGGOLAN, BOLOGNA-ROMA: il centrocampista belga costretto ad uscire al 16' della gara al Dall'Ara. Tegola per Di Francesco a pochi giorni dalla sfida col Barcellona.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:23:00 GMT)

Infortunio Pellegrini / Problema a un polpaccio accusato in nazionale - domani gli esami : salta Bologna Roma : Infortunio Pellegrini, Problema a un polpaccio accusato in nazionale dal centrocampista che salterà Bologna-Roma in campo alle 12.30 al Dall'Ara il prossimo sabato.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Infortunio Under - tegola Roma : il calciatore si ferma : Infortunio Under – La Roma torna protagonista in campionato ed in Champions League, l’obiettivo è provare ad arrivare il più lontano possibile, merito della rinascita è anche da attribuirsi ad Under, esploso quasi definitivamente. Ma nel frattempo sul calciatore arrivano brutte notizie, Under si è infortunato durante l’allenamento del mercoledì della Turchia, distorsione al ginocchio sinistro. La conferma è arrivata dal Ct ...

Hamsik e l’infortunio : “Attendiamo. Sogno lo scudetto - Juve attenta a Inter e Roma” : Hamsik e l’infortunio: “Attendiamo. Sogno lo scudetto, Juve attenta a Inter e Roma” Si teme uno stiramento per il capitano del Napoli, che intanto allontana l’ipotesi Cina Continua a leggere

Infortunio Romagnoli - tegola Milan : si ferma il difensore : Infortunio Romagnoli, tegola Milan: si ferma il difensore, la squadra rossonera sta disputando una seconda parte di stagione veramente importante ed è in piena corsa per la qualificazione in Champions League. Dopo l’eliminazione in Europa ai danni dell’Arsenal, i rossoneri si preparano per la partita casalinga contro il Chievo. tegola per la squadra di Gennaro Gattuso, out il difensore Romagnoli, costretto a fermarsi per un ...

Infortunio Cataldi - out con la Roma? Tutti i dettagli : Infortunio Cataldi – Il Benevento potrebbe esser costretto a fare a meno di Danilo Cataldi per la sfida di campionato contro la Roma, in programma domenica sera alle 20.45. Il centrocampista di proprietà della Lazio ha accusato qualche fastidio muscolare e difficilmente verrà rischiato all’Olimpico con i giallorossi. L’ultima decisione spetterà De Zerbi che sta già pensando alle alternative: al posto di Cataldi potrebbe giocare ...

Infortunio Schick : il comunicato della Roma - i tempi di recupero : Infortunio Schick – “Patrick Schick è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno messo in evidenza postumi distrattivi nel terzo prossimale del muscolo retto femorale sinistro con quota di edema muscolo-fasciale. Il giocatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo idoneo”. Questo quanto comunicato dalla Roma in merito all’Infortunio di Schick. I tempi di recupero dall’Infortunio occorso al ...

