Roma | Dzeko | ' Forse eravamo distratti dalla Champions Schick deve giocare per crescere'

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : giallorossi bloccati - Dzeko risponde a Pulgar. Si infortuna Nainggolan : La Roma è stata fermata dal Bologna nel lunch match della 30^ giornata di Serie A. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 sul campo dei felsinei e si riapre così la lotta per il terzo posto in classifica: ora Inter (contro il Verona) e Lazio (Benevento) possono portarsi rispettivamente a 2 e 3 punti di distacco con i nerazzurri che devono ancora recuperare il derby. Donadoni punta sul tridente offensivo con Di Francesco jr. (figlio del mister della ...

Barcellona-Roma - le probabili formazioni : andata quarti di finale Champions League. Dzeko dal 1' al centro dell’attacco giallorosso - solito tridente per gli spagnoli : Mercoledì 4 aprile alle ore 20.45, il Camp Nou sarà teatro della gara d’andata di Champions League tra il Barcellona e la Roma. Sulla carta, non ci dovrebbe essere partita. I blaugrana sono all’11esimo quarto di finale in questa competizione e ritrovano sulla loro strada i giallorossi, tornata a centrare questo obiettivo a 10 anni dall’ultima volta. Il bilancio del club capitolino è di tutto rispetto contro gli spagnoli, avendo ...

Roma - Di Francesco lancia il turn-over : "Staffetta Dzeko-Schick". Dubbio Under : A cinque giorni dall'impegno di Champions contro il Barcellona, la Roma si rituffa nel campionato con l'obiettivo di consolidare il terzo posto e tenere a debita distanza Inter e Lazio, le due dirette ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko-Schick - col Bologna gioca o l'uno o l'altro. Out Pellegrini - Under in dubbio' : Una settimana che potrà rivelarsi fondamentale per la Roma. Sabato 30 marzo, alle ore 12:30, l'importantissima trasferta di Bologna valida per lla 30giornata di campionato e per conservare il terzo ...

Roma - Conte può tornare alla carica per Dzeko : Edin Dzeko-Chelsea , potrebbe non essere finita: come riferito da Il Corriere dello Sport infatti Antonio Conte , in caso di conferma sulla panchina dei Blues , spingerà per avere l'attaccante della Roma .

La Roma sulle ali di Dzeko : Soffermandosi esclusivamente su qualche dato statistico, c'è il rischio di storcere il naso. Tredici gol , su azione, in campionato , 17 considerando la Champions, , appena uno ogni 182 minuti ...