Roma | Di Francesco | ' Se Nainggolan molla è un problema serio'

Roma - Di Francesco : 'Non mettete la croce addosso a Schick. Nainggolan? Sensazioni non positive' : Eusebio Di Francesco , allenatore della Roma , ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Bologna: ' Era meglio partire con Dzeko? Questa è una vostra valutazione, io ritengo che determinati calciatori non possano fare troppe partite una dietro l'altra. ...

Bologna-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco si affida a Schick : La sfida tra Bologna e Roma apre alle ore 12 e mezza il 30esimo turno di campionato nel sabato di Pasqua, che vede in campo tutte e 20 le formazioni di Serie A. I felsinei vengono dal buon pareggio ...

Roma - Kolarov : 'Ci si aspetta di più da Schick? Non sono Di Francesco...' : A pochi minuti dalla sfida con il Bologna, il terzino della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato a Premium Sport : 'Rischio di avere la testa al Barcellona? No, per niente, ci sono altri quattro giorni prima del Barcellona. La nostra priorità è il campionato. Ci si aspetta di più da Schick? Io sono il ...

30^ giornata - le ultimissime : Bologna-Roma - Di Francesco sceglie Schick. Sassuolo-Napoli - Hamsik titolare… : 30^ giornata, LE ultimissime- Bologna-Roma:Poche ore al calcio d’inizio di Bologna-Roma, match in programma alle 12:30. Come confermato alla vigilia da Eusebio Di Francesco, i giallorossi scenderanno in campo senza particolari programmi in vista del match di Champions League contro il Barcellona. L’unica novità potrebbe esser rappresentata dalla presenza di Schick dal 1′ al posto […] L'articolo 30^ giornata, le ...

Di Francesco : “niente distrazioni e Roma concentrata sul Bologna” : “C’è il Bologna da affrontare, una sfida troppo importante per la classifica sapendo che i rossoblù faranno il meglio possibile perché questa stagione non hanno mai vinto con una big. La nostra testa deve restare sul Bologna”. Chiede concentrazione alla Roma in vista della sfida della 30esima giornata in programma domani alle 12.30 allo stadio Dall’Ara il tecnico giallorosso, Eusebio Di Francesco, che non vuole ...

Roma - Di Francesco : "Impensabile non fare turnover. Testa solo al Bologna" : Il tecnico giallorosso alla vigilia della trasferta del Dall'Ara. "Importante mantenere la nostra classifica. Schick o Dzeko? 50 e 50"

Roma - Di Francesco : 'Non sento le pressioni per il Barcellona. Under in dubbio' : 'Voi lo sentite tanto, io nulla. C'è il Bologna e non lo dico perché sono l'allenatore. È importante tenere la nostra posizione in classifica, loro cercheranno di fare del loro meglio, ma la nostra ...

Roma - Di Francesco lancia il turn-over : "Staffetta Dzeko-Schick". Dubbio Under : A cinque giorni dall'impegno di Champions contro il Barcellona, la Roma si rituffa nel campionato con l'obiettivo di consolidare il terzo posto e tenere a debita distanza Inter e Lazio, le due dirette ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko-Schick - col Bologna gioca o l'uno o l'altro. Out Pellegrini - Under in dubbio' : Una settimana che potrà rivelarsi fondamentale per la Roma. Sabato 30 marzo, alle ore 12:30, l'importantissima trasferta di Bologna valida per lla 30giornata di campionato e per conservare il terzo ...

La Roma ha il tris de force : Di Francesco limita il turnover e i rischi : 'Noi pensiamo alla partita contro il Barcellona, ma per arrivarci bene mentalmente devi vincere contro il Bologna'. Non fa una piega per Strootman, che si è concesso - dai social della Roma - alle ...

