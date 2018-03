Roma - arriva il contributo di soggiorno anche per Airbnb : A Roma arriva la tassa di soggiorno di 3,5 euro a notte anche per gli affitti brevi come Airbnb. Il Campidoglio ha approvato a maggioranza la delibera, precisando che si tratta dello stesso importo che versano bed&breakfast, case vacanze e affittacamere. "Così si favorisce l'identificazione delle strutture, si contrasta l'evasione e si stimano circa 20 milioni di introiti all'anno a regime", ha detto l'assessore allo Sviluppo economico ...

Tir con targa turca "buca" la green zone e arriva nel cuore di Roma : Un tir ha "bucato" l'area della green zone, l'area di sicurezza istituta nel centro storico di Roma, percorrendo via del Corso. Il mezzo pesante, con targa turca, è stato fermato dai carabinieri nei pressi...

Roma - il Real Madrid affonda per Alisson : arriva la maxi offerta : Roma, IL Real Madrid affonda PER Alisson- Il Real Madrid pensa al futuro e si prepara a tentare l’assalto ad Alisson. Come riportato dal quotidiano spagnolo “As”, le Merengues sarebbero pronte a tentare l’affondo deciso e concreto per il portiere brasiliano della Roma. L’estremo difensore capitolino avrebbe sorpassato la concorrenza di Donnarumma e di De […] L'articolo Roma, il Real Madrid affonda per Alisson: ...

Arriva a Roma 'La Città della Pizza' - in campo 50 'maestri' d'Italia. : Ricchissimo il calendario convegnisitico dedicato agli addetti ai lavori con approfondimenti a 360 gradi sul mondo della pizza. Protagonisti, nello 'Spazio Workshop' e in 'Stand up Pizza', insieme a ...

Maltempo Emilia-Romagna : dopo il dissesto - dalla Regione arriva il piano straordinario da 31 milioni di euro : A seguito dell’ondata eccezionale di Maltempo delle settimane e dei mesi scorsi la Regione Emilia-Romagna interviene con un piano straordinario da 31 milioni di euro per i lavori di manutenzione e miglioramento degli oltre 12mila e 600 chilometri di strade comunali e provinciali – nelle aree di montagna come in quelle di pianura. Il programma, con il dettaglio degli investimenti, è stato presentato nella sede della Regione, a Bologna, dal ...

L'Europa delle Sneakers arriva a Roma : alle Officine Farneto il primo market dedicato ai collezionisti : Partner musicale dell'evento è Touch The Wood, da sempre attento alle nuove sonorizzazioni, vero e proprio punto di riferimento nel mondo del clubbing capitolino. Evento nell'evento saranno anche i ...

Allarme terrorismo. All'ambasciata italiana di Tunisi arriva minatoria per Roma : Irrompe la minaccia del terrorismo sulle feste pasquali. Tutte le misure di sicurezza sono state rafforzate. Verificate in queste ore tutte le segnalazioni pervenute dai servizi dell'intelligence.