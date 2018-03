romadailynews

: RT @romadailynews: Roma. Armati di mazza di golf rapinano alimentari: #Cronaca di Roma – Due uomini sono stati… - roma_e_roma : RT @romadailynews: Roma. Armati di mazza di golf rapinano alimentari: #Cronaca di Roma – Due uomini sono stati… - Romy91353725 : RT @ilmessaggeroit: #roma, in due armati irrompono in #farmacia: presi ostaggio clienti e dipendenti - romadailynews : Roma. Armati di mazza di golf rapinano alimentari: #Cronaca di Roma – Due uomini sono stati… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Cronaca di– Due uomini sono stati arrestati dopo una rapina in negozio dididae pugnale, e dopo aver danneggiato il locale e minacciato il cassiere, si sono fatti consegnare l’incasso. Sono entrati in un negozio dididae pugnale, e dopo aver danneggiato il locale e minacciato il cassiere, si sono fatti consegnare l’incasso, poi sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di. E’ successo la scorsa sera in via Tiburtina, in manette sono finiti unno di 32 anni e un 24enne di origini cubane, da anni residente a, entrambi già con precedenti. I militari sono intervenuti a seguito di una richiesta giunta al 112. Dopo aver raggiunto rapidamente l’indirizzo del mini market, all’interno i militari, tra i cocci di bottiglia sparsi sul pavimento, ...