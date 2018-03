Roma a ambasciatore Francia - atto grave : ANSA, - Roma, 31 MAR - "Il Direttore Generale per l'Ue, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha rappresentato all'ambasciatore francese la ferma protesta del governo italiano per la condotta degli agenti ...

Bardonecchia - Roma a ambasciatore Francia : atto grave e inaccettabile : "Il direttore generale per l'Ue, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha rappresentato all'ambasciatore francese la ferma protesta del governo italiano per la condotta degli agenti doganali francesi, ritenuta inaccettabile, e ha manifestato, al contempo, disappunto per l'assenza di risposte alle nostre richieste di spiegazioni". Lo rende noto la Farnesina precisando che l'irruzione degli agenti francesi nella stazione di Bardonecchia è "un atto grave".

Bardonecchia - irruzione di agenti francesi nella Ong. La Farnesina convoca l’ambasciatore a Roma | : Sta diventando un caso politico la vicenda dell’irruzione dei gendarmi nel centro accoglienza migranti. Proteste e rabbia a partire dal primo cittadino