Roberto Fico | il prof delle Medie | Un fiore di alunno | amava atletica e

"Nuove regole contro voltagabbana e indennità". Il piano di Roberto Fico per il Parlamento : I cambi di casacca dei voltagabbana del Parlamento e le indennità sono i primi obiettivi. Roberto Fico concede la sua prima intervista da presidente della Camera al Fatto Quotidiano, raccontando la sua emozione e annunciando il suo piano di contenimento dei costi."Questa nomina mi tocca nel profondo. Mi sono commosso per giorni, leggendo ogni messaggio ricevuto. Mi è arrivato tantissimo affetto dalla gente, in ogni forma. Sento la ...

Camera - l'esordio di Roberto Fico da presidente - tra emozione - errori e suggerimenti : Dopo il discorso d'insediamento nel giorno dell'elezione alla presidenza della Camera, Roberto Fico ha fatto il suo esordio nello scranno più alto di Montecitorio nella seconda seduta della XVIII legislatura, valida per l'elezione di vicepresidenti, segretari d'Aula e questori. Nella sua "prima volta" da terza carica dello Stato, Fico, emozionato, ha mostrato alcune esitazioni, imbattendosi in qualche piccolo

Roberto Fico in bus alla camera : scelta etica o propaganda? Video : Il giorno dopo l’elezione è stata lanciata come immagine simbolo del nuovo corso dei palazzi del potere. Roberto Fico, neoletto presidente della #camera dei Deputati, si è presentato in aula scendendo dal bus 85; uno dei più affollati della rete pubblica romana. Il momento, che può ben dirsi storico a suo modo, è stato prontamente immortalato e rilanciato in ogni salsa sulla rete. Il gesto, non è di certo sfuggito ai cronisti de Il Giornale, che ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Roberto Fico in autobus - spot anti-casta o autogol social? (27 marzo) : Roberto Fico va in autobus alla Camera e rinuncia all'indennità. spot anti-casta o autogol social per il Movimento 5 Stelle? (27 marzo 2018)

Roberto Fico rinuncia all'indennità da presidente della Camera : 'Stop privilegi' : "Ma prima di chiedere qualcosa agli altri, bisogna chiederlo innanzitutto a se stessi . Per questo rinuncio allo stipendio aggiuntivo di 4.668,45 euro al mese a cui avrei avuto diritto in virtù del ...

Matteo Salvini - Luigi Di Maio e Roberto Fico (e le loro compagne) fotografati su Chi : Sono gli uomini politici del momento, i protagonisti di un possibile asse Lega-Movimento 5 Stelle che potrebbe dare il via al sospirato nuovo governo.Stiamo parlando di Matteo Salvini, segretario della Lega, Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni politiche, e Roberto Fico, appena eletto nuovo presidente della Camera.prosegui la letturaMatteo Salvini, Luigi Di Maio e Roberto Fico (e le loro compagne) ...

L’ascesa di Roberto Fico : prima mediano - poi francescano (in autobus) e ora «santo» : #RobertoFicoSantoSubito perché «si pulisce sempre il parabrezza della macchina da solo alle stazioni di servizio»; «quando va in un bar si fa il caffè da solo per non disturbare»; «quando viaggia, porta sempre con sé il letto da casa per risparmiare ai cittadini i costi dell’albergo»; e, geniale, «fissa gli appuntamenti coi testimoni di Geova la domenica mattina per evitare che suonino ai campanelli dei vicini che dormono». Roberto Fico ha ...

Roberto Fico e Yvonne De Rosa/ Foto - il neo Presidente della Camera - sorridente a Roma con la storica compagna : Roberto Fico e Yvonne De Rosa Foto: il numero uno della Camera, paparazzato insieme alla compagna nella capitale. I due si conoscono da tantissimo tempo: ecco la loro storia(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 14:03:00 GMT)

Roberto Fico - cosa si intende veramente per ‘cambiamento di paradigma’ : Thomas Samuel Kuhn, filosofo della scienza di Cincinnati, Ohio, scomparso nel 1996, non avrebbe potuto mai immaginare che la sua teoria più famosa potesse essere oggi evocata per descrivere una nuova situazione politica in un paese tanto lontano da lui. La teoria di Kuhn è quella del “cambiamento di paradigma”, espressa nella sua opera La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962) per descrivere un cambiamento nelle assunzioni ...

Roberto Fico spopola su Twitter : ‘gli hanno appioppato la santità’ #RobertoFicoSantosubito : Roberto Fico è arrivato ieri mattina a Roma da Napoli in treno e si è diretto a ‘lavoro’ in autobus. Precisamente alla Camera dei Deputati. La foto del neo presidente è finita su tutti i giornali e oggi gli utenti on line si stanno scatenando al grido di #RobertoFicoSantoSubito. Il pubblico si divide tra chi lo santifica sul serio e chi lo burla. “Tutto deve rimanere semplice e umile” aveva detto ieri in ...

Tutte le bufale su Roberto Fico - nuovo presidente della Camera : (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) Da quando, lo scorso sabato 24 marzo, Roberto Fico del Movimento 5 stelle è stato eletto presidente della Camera dei deputati per la 28esima legislatura, sui social e in generale sul web hanno iniziato a circolare una serie di bufale e false storie. Alcune fake news, in particolare, sembrano avere un’impostazione molto simile a quelle che fino a qualche settimana fa avevano interessato Laura Boldrini, ...