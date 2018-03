Robert Downey Jr | Iron Man | è quasi addio - Best Movie

Inchinatevi tutti all'assurdo costume di Robert Downey Jr. per il giorno di San Patrizio! - Best Movie : ... indossando un cappellino verde e un paio di occhiali da sole decisamente vintage! Che si sia lasciato alle spalle il suo Iron Man e voglia intraprendere una nuova carriera nel mondo dei cinecomic? ...

Sarah Jessica Parker : «Quello che ho imparato dall’amore con Robert Downey Jr.» : C’è stato un tempo in cui Sarah Jessica Parker faceva coppia con un pezzo grosso di Hollywood: Robert Downey Jr. I due hanno fatto coppia fissa per sette anni, durante il periodo più buio dell’attore, prima di dirsi addio nel 1991. Lui dopo avrebbe sposato Deborah Falconer e poi nel 2005 Susan, sua attuale moglie. La star di Sex and the City, invece, nel 1997 è andata a nozze con il collega Matthew Broderick, e i due stanno ancora ...