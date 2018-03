Ritornano i Delta V | «Siamo stati fermi per tanto tempo ma abbiamo conosciuto chi ci ha

domanipress

(Di sabato 31 marzo 2018) Un ritorno inaspettato quello deiV il gruppo musicale italiano, nato nel 1995 e composto da Carlo Bertotti e Flavio Ferri che aveva annunciato il ritorno con una clip dove gli ‘storici’ Carlo Bertotti e Flavio Ferri presentavano Martina, la nuova vocalist, la terza per l’esattezza. Ora sul canale YouTube della band milanese è stato pubblicato il video di “L’inverno e le nuvole”, la prima canzone del nuovo album. “Questo è il primo pezzo del nuovo album, non è un singolo, non è FM, non è nulla se non la fine di un viaggio e l’inizio della battaglia.per, ciallontanati centinaia di chilometri da dove vivevamo,chi ci ha fatto ritornare.un gruppo, un clan, una banda.a Bastiani e guardiamo a Nord, verso il bianco, che poi è il colore di queste canzoni: nude, ostinate, terse. Perchè avevamo un ...