Risarcimento Danno Biologico | calcolo tabelle INAIL per incidente stradale o infortunio

Sentenza penale di prescrizione e condanna generica al Risarcimento del danno : La Cassazione del 9.3.2018 n. 5660 ha affermato che se il procedimento penale, è stato definito con Sentenza di non doversi procedere perché il reato si è estinto per amnistia o prescrizione, ma c'è la condanna generica al risarcimento del danno ex 578 cpp, nel nel successivo giudizio civile per la liquidazione del danno non si applicano gli art. 651 e 652 cpp in quanto queste norme presuppongono che il giudice penale non abbia pronunciato ...

Il mobbing - lo ‘straining’ e il difficile percorso verso il Risarcimento del danno : di Nicola Donnantuoni* Sulle facciate dei nostri tribunali campeggia sovente un’iscrizione antica, scolpita ancora nella pietra: alterum non laedere, non recare danno ad altri. Eppure, con riferimento al rapporto di lavoro, la regola apparentemente tanto semplice, una volta varcata la soglia del Palazzo, sembra sbiadire, ricevendo ben poca tutela. L’ambiente di lavoro, per le sue caratteristiche e per la natura degli interessi che ...

Risarcimento Danno Morale : calcolo quantificazione per sinistro stradale e reato di calunnia : Che cos’è e quando si ottiene il Risarcimento per Danno Morale? come si svolge il calcolo per la quantificazione del Risarcimento nel caso di sinistro stradale e di reato di calunnia? Per rispondere a queste domande non ci si può esimere dal fare alcune precisazioni di carattere terminologico. Il linguaggio giuridico è piuttosto tecnico, e in considerazione di ciò per non confondersi, nella prima parte dell’articolo ci si concentrerà sul ...