Rio 2 | Missione Amazzonia su Italia 1 Una nomination al Kids' Choice Awards nel 2015 31

Rio 2 Missione Amazzonia - film stasera in tv 31 marzo : trama - cuRiosità - streaming : Rio 2 Missione Amazzonia è il film stasera in tv sabato 31 marzo 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Carlos Saldanha è il sequel di Rio e racconta il ritorno del pappagallo Blu con la sua famiglia nella giungla amazzonica. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Rio 2 Missione Amazzonia, film stasera in tv: ...

Carige - ok del CdA a dismissione 1 - 7 mln di crediti deteRiorati : Teleborsa, - Al via la strategia sulle Non Performing Exposures per il periodo 2018-2020 di Banca Carige , approvata ieri 27 marzo 2018 dal Consiglio di Amministrazione della banca per ridurre i ...

Sicilia : ok commissione Bilancio Ars a proroga esercizio provvisoRio : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Via libera della commissione Bilancio dell'Ars al ddl di proroga al 30 aprile dell'esercizio provvisorio, predisposto ieri sera dal governo. Il ddl arriverà oggi in Aula dove all'ordine del giorno c'è la discussione sul Defr.

Sicilia : proroga esercizio provvisoRio - ddl in commissione Bilancio : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Il pressing dell'Aula è andato a segno. La Giunta regionale Siciliana ha dato il via libera ieri sera alla proroga dell'esercizio finanziario per un altro mese. Il ddl è approdato stamani in commissione Bilancio. Fumata nera, dunque, per la Finanziaria regionale. Tutto

90° anniversaRio della spedizione del dirigibile “Italia” al Polo Nord : oggi l’emissione di un francobollo celebrativo : Venerdì 23 marzo, è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo delle esplorazioni polari italiane, nel 90° anniversario della spedizione del dirigibile “Italia” al Polo Nord. Il francobollo, del valore di € 0,95, realizzato dalla bozzettista Isabella Castellana, è stato stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non ...

Stipendio di Fabio Fazio bocciato da Cantone/ Cachet milionaRio sotto la lente : trasmissione sospesa? : Lo Stipendio di Fabio Fazio bocciato da Cantone: “Elementi di criticità, la Corte dei Conti indaghi!”, ed intanto gli ascolti di Che Tempo che fa subiscono un "crollo"...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:28:00 GMT)

Diffamò BuRioni - Red Ronnie a processo : 'Accuse e allusioni' dopo la trasmissione Virus : Secondo il difensore di Red Ronnie, l'avvocato Guido Magnisi, si trattò di ' pieno diritto di cronaca ' nel ' dare spazio a un padre che faceva una critica ' nei confronti del medico.

“Lo ha fatto prima della diretta”. Isola dei Famosi - in studio il gelo è totale. Durante la trasmissione - mentre gli occhi erano puntati sulla Marcuzzi fuRiosa - a uno dei vip succedeva qualcosa di molto imbarazzante che non è sfuggito agli spettatori più attenti. “Una bomba a orologeria” : L’ottava puntata de L’Isola dei Famosi è stata un bel caos. Alessia Marcuzzi ha perso la pazienza con Eva Henger che continuava a insistere per poter parlare del canna-gate. La padrona di casa, forse esagerando un po’, ha perso la testa e ha aggredito la Henger così: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai ...

Tav - un’assoluzione e una prescrizione per l’ex commissaRio di governo accusato di omissione di atti d’ufficio : Nessuna condanna. Mario Virano, ex commissario del governo alla Torino-Lione, è stato assolto da un’accusa di omissione di atti d’ufficio, mentre un altro episodio simile è risultato prescritto. Lo ha stabilito oggi il tribunale di Torino nel processo nato dall’esposto di militanti No Tav della Val di Susa, Alberto Veggio e Maria Grazia Di Pietro. In passato la stessa procura aveva prima chiesto l’archiviazione del procedimento e poi ...

