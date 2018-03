Riki insulta gli allievi del Serale di Amici 17 | “Teste di ca**o”

lanostratv

: #amici17 Riki Marcuzzo insulta i 'fidanzatini' di Amici 17 arrivati al serale - SuperstarZ9000 : #amici17 Riki Marcuzzo insulta i 'fidanzatini' di Amici 17 arrivati al serale - _LeBetoneghe_ : TL divisa tra chi insulta Riki e chi lo difende a spada tratta, io nel frattempo prendo i popcorn ?? #Amici17 #amici16 -

(Di sabato 31 marzo 2018)2018,: glipiangono esbotta sui social Riccardo Marcuzzo, meglio conosciuto oggi con il nome d’arte di, nonostante sia uno dei cantanti più amati del nostro panorama musicale, ha iniziato il suo percorso artistico soltanto l’anno scorso, partecipando e vincendo con la sua categoria ad. Riccardo è ricordato per due cose principali: la sua capacità di veicolare le sue emozioni con le sue canzoni (i suoi inediti sono diventati tutti delle hit, e i suoi album sono balzati sempre alla numero 1 della classifica dei più venduti) e per il suo comportamento impulsivo. Marcuzzo era stato persino sospeso per 3 giorni dalla scuola televisiva per aver fatto un gestaccio contro il professore di canto Settepani. Da quell’avvenimento Riccardo ne ha fatta di strada, ma il suo comportamento non è certamente cambiato. In seguito alla visione della ...