huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Restiamo qui'. Baby gang aggredisce dipendente McDonald's a Napoli - hallelujah3337 : RT @HuffPostItalia: 'Restiamo qui'. Baby gang aggredisce dipendente McDonald's a Napoli - tenshi355 : RT @HuffPostItalia: 'Restiamo qui'. Baby gang aggredisce dipendente McDonald's a Napoli - HuffPostItalia : 'Restiamo qui'. Baby gang aggredisce dipendente McDonald's a Napoli -

(Di sabato 31 marzo 2018) Due aggressioni in due esercizi commerciali i cui dipendenti sono stati 'colpevoli', in un caso, di chiedere il rispetto dell'orario di chiusura, nell'altro di allontanare chi pretendeva di farsi uno spinello in una panetteria. A, la scorsa notte, un gruppo di ragazzini ha colpito con una sedia undel's nella galleria Umberto I, mentre a Giardini Naxos lo scorso 17 marzo, due panettieri, padre e figlio, sono stati violentemente picchiati anche con un bastone. Uno di loro ha subito gravissime lesioni, probabilmente permanenti.Era quasi l'una quando gli addetti delle pulizie del's hanno chiesto a un gruppo di ragazzini di andare via, visto che il fast food doveva chiudere. Uno di loro si è alzato e ha lanciato una sedia al. Secondo quanto raccontato alla Polizia di Stato dalla vittima, il gruppo era composto da circa 7-8 ragazzini e ...