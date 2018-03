Rescaldina | esplosione e crollo palazzina | 9 persone estratte vive Ultime notizie

Milano : Rescaldina - esplosione causata da fuga di gas : Milano , 31 mar. (AdnKronos) - Il crollo della palazzina a Rescaldina , in provincia di Milano , è stato provocato da un' esplosione nell'appartamento al piano terra dello stabile a causa di una fuga di gas. E' quanto confermano i carabinieri. L'appartamento al piano terra era abitato dalla famiglia i c

Milano : Rescaldina - esplosione causata da fuga di gas : Milano , 31 mar. (AdnKronos) – Il crollo della palazzina a Rescaldina , in provincia di Milano , è stato provocato da un’ esplosione nell’appartamento al piano terra dello stabile a causa di una fuga di gas. E’ quanto confermano i carabinieri. L’appartamento al piano terra era abitato dalla famiglia i cui componenti hanno riportato le ferite più gravi. Intanto continuano gli accertamenti per determinare la natura e la ...

Esplosione Rescaldina - la Procura indaga per crollo colposo : La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo che ipotizza il reato di crollo colposo per l'Esplosione che ha sventrato una palazzina a Rescaldina (Milano). Per il momento l'accusa dei pm è contro ignoti. L'edificio è stato posto sotto sequestro.