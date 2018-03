Reddito | Salvini apre e gioca la carta Regionali I grillini | premier a noi

Salvini apre al Reddito di cittadianza : «Ma solo se a termine. Partire da programma centrodestra» : Il leader della Lega, Matteo Salvini, apre al reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle. «Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a...

Governo - Salvini apre a M5s : "Se è a termine dico che il Reddito di cittadinanza va bene" : Da Ischia il leghista apre a Di Maio in vista del prossimo incontro ma avverte: "Se è l'ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell'idea dello sviluppo". Poi rilancia la sua posizione in tema di esecutivo: "Si parte dai progetti, non dai nomi, dai premier".

Salvini apre sul Reddito di cittadinanza. Ma Di Maio insiste : io premier : ... perché il centrodestra 'è la coalizione che ha vinto', Salvini si dice 'disposto a ragionare di redditi di inclusione, di leggi di cittadinanza, di prestito per l'introduzione nel mondo del lavoro. ...

Lega-M5s - Salvini apre a Reddito di cittadinanza : ma solo se a termine : "Se il reddito di cittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti - cosa che mi vedrebbe fortemente contrario - ma un investimento temporaneo per chi ha perso il ...

