Recensione Xiaomi Redmi Note 5 | il nuovo re della fascia media?

Recensione Xiaomi Redmi 5 Plus : Recensione Xiaomi Redmi 5 Plus Xiaomi allarga la fascia Redmi con i nuovi Redmi 5 e Redmi 5 Plus . Finalmente cornici sempre più ristrette e schermi che si adeguano ai 18:9, un trend lanciato nel 2017 dove quasi tutti i marchi hanno adottato questa tipologia di schermo. Il vantaggio Xiaomi ? Xiaomi è conosciuta in tutto il mondo per i buoni prodotti che fabbrica, ma soprattutto per le novità dei top di gamma installate sui ...

Recensione Xiaomi Mi Robot Vacuum 2 : aspirapolvere is for boy - Roborock is for men : Abbiamo testato per voi lo Xiaomi Mi Robot Vacuum 2: uno straordinario Robot aspirapolvere con un rapporto qualità prezzo ineguagliabile. Nella nuova versione oltre ad aspirare può anche lavare i pavimenti, la perfezione però è ancora lontana. L'articolo Recensione Xiaomi Mi Robot Vacuum 2: aspirapolvere is for boy, Roborock is for men è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.