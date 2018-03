Recensione di ' Come pesci nell' acqua – mafie | impresa e politica in Veneto'

Kingdom Come Deliverance Recensione - un RPG medievale troppo prezioso per fermarsi ai bug : Ci sono certe esperienze videoludiche che o le ami o le odi. Non esistono mezze misure, non c’è aggiornamento o contenuto aggiuntivo che tenga per riaccendere la fiamma in una produzione che proprio non si è riusciti a mandar giù, così Come al contrario non importa quanto un titolo sia difettoso se l’idea alla base ha qualcosa di rivoluzionario, originale, a tratti epocale per il suo genere di appartenenza. Kingdom Come Deliverance appartiene ai ...

Kingdom Come Deliverance : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo aver ottenuto i fondi necessari per lo sviluppo, Kingdom Come Deliverance è finalmente giunto nei negozi a distanza di anni dal suo annuncio, ed oggi vogliamo portarvi nel Medioevo con la nostra Recensione. Kingdom Come Deliverance Recensione Kingdom Come Deliverance è stato probabilmente in passato uno dei giochi più attesi di sempre, fino a quando non è finalmente giunto nei negozi su PS4, Xbox One e ...

Kingdom Come : Deliverance - Recensione : Quando si parla di open world la prima cosa che viene in mente è l'incredibile libertà offerta al giocatore in termini di spazi esplorabili. I grandi nomi associati a questa tipologia di videogiochi si sprecano: basti pensare ai sempreverdi Elder Scrolls, a The Witcher, Horizon o al recente Zelda Breath of the Wild. Questi titoli sono accomunati da ambientazioni fantastiche, dalla presenza di creature immaginarie, dalla magia e tanti altri ...