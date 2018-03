Real Madrid | tutto facile a Las Palmas

Liga - tutto facile per il Real Madrid : 3-0 al Las Palmas : tutto facile per il Real Madrid a Las Palmas nell'anticipo della 30/a giornata della Liga. Gli avversari della Juventus nei quarti di Champions League battono agevolmente la formazione delle Isole ...

Las Palmas-Real Madrid in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE : formazioni ufficiali Las Palmas , 4-2-3-1, : Chichizola; Michel, Ximo N., Galvez, Aguirregaray; Javi, Aquilani; Halilovic, Vicente, Momo; Calleri. All. Paco Jémez REAL Madrid , 4-4-2, : K. Navas; ...

Juventus-Real Madrid - le probabili formazioni : andata quarti di finale Champions League. Allegri senza Benatia e Pjanic squalificati : La Juventus è pronta per incrociare di nuovo il Real Madrid. Dopo la finale di Cardiff, i bianconeri dovranno affrontare gli spagnoli ai quarti di finale della Champions League. Un confronto affatto semplice, inutile dirlo, ma al quale la squadra di Allegri arriva con rinnovata fiducia, dopo l’impresa di Wembley che ha consegnato il lasciapassare negli ottavi. Il tecnico della Juve dovrà però fare a meno di due giocatori importanti, ...

Juventus-Real Madrid - come vederla in tv? La data e l’orario della partita. Il programma completo : Martedì 3 aprile si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Le meregues partiranno con i favori del pronostico ma i bianconeri hanno tutte le carte in regola per opporsi e per cercare l’impresa: si preannuncia una sfida avvincente, appassionante ed equilibrata. I Campioni d’Italia avranno bisogno del sostegno di tutto il pubblico dell’Allianz Stadium, servirà una prestazione di lusso per ...

Zidane : 'Vorrei continuare ad allenare il Real Madrid a lungo' : La partita contro il Las Palmas separa il Real Madrid di Zinedine Zidane dal prossimo impegno in programma contro la Juventus in Champions League. I Blancos scenderanno in campo domani con tante ...

Juventus - Allegri tra Milan e Real Madrid Lo scudetto è il primo obiettivo : TORINO - Passo dopo passo per non inciampare e non rovinare una stagione fino a questo momento strepitosa. Allegri chiede la massima concentrazione alla Juventus in vista del big match di domani sera ...

Probabili formazioni Las Palmas – Real Madrid - 30^ Giornata Liga 31-3-18 : Comincia il rush finale per il Real Madrid, che vuole continuare a risalire in Liga, ma soprattutto, vuole puntare alla terza Champions League di fila. La trasferta con il Las Palmas all’Estadio de Gran Canaria nel secondo dei quattro anticipi del trentesimo turno, potrebbe essere fondamentale per avvicinarsi sempre di più ai cugini dell’Atletico, ora a meno 4 dopo la sconfitta di VillaReal e la contemporanea larga vittoria ...

Juventus-Real Madrid - diretta tv su Canale 20. Cos’è la nuove rete Mediaset - gratis e in chiaro : dove si trova? Data - programma - orario e tv : Canale 20 è la grande novità del panorama televisivo italiano in questo primo trimestre dell’anno. La nuova rete lanciata da Mediaset ha preso il posto delle vecchie frequenze di rete Capri ed esordirà con il botto: martedì 3 aprile, infatti, verrà trasmessa la diretta gratis e in chiaro di Juventus-Real Madrid, anData dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Un big match da urlo per tenere a battesimo Canale 20 e ...

