RAI * ASCOLTI TV VENERDì 30 MARZO | Grande partecipazione per la ' Via Crucis ' | in 4

Tv : ascolti - Argentina-Italia vince prime time per RAI 1 : L’incontro di ieri, in amichevole, della nazionale di calcio italiana con l’Argentina a Manchester ha vinto su Rai1 il prime time con 6 milioni 298mila spettatori e uno share del 24,5%. Segue, nella fascia, il film ‘La ragazza del dipinto’ che su Canale 5 ha avuto 2 milioni 391mila spettatori con l’11,1% di share. Su Rai2 la puntata di ‘Nemo – Nessuno escluso’ incassa 1 milione 362mila spettatori ...

“Arriva lui”. Domenica In - rivoluzione. Cristina Parodi trema. Altro che “ascolti buoni” come dice la padrona di casa e presunte sostitute donne : i vertici RAI - dicono - hanno la svolta a portata di mano : pronti? : “Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni”. Così, sul Corriere della Sera, Cristina Parodi taglia corto, ma a leggere i dati la verità è che lo share è tutt’Altro che buono. Anche l’ultimo scontro della Domenica, avvenuto pochi giorni dopo la dichiarazione ottimistica della sorella Parodi più grande, è finito con il solito risultato, che sconfessa definitivamente quanto detto dalla conduttrice. Domenica ...

Ballando con le stelle - “trucchetto” acchiappa share/ Ascolti C’è posta per te - il tentato colpo RAI : Ballando con le stelle, “trucchetto” acchiappa share contro C'è posta per te e Maria De Filippi; ecco come la Rai e Milly Carlucci hanno tentato il colpaccio (senza riuscirci).(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:12:00 GMT)

Ascolti : È arrivata la felicità lascia RAI1 con 2 - 8 milioni (11 - 7%) - bene il finale di Stasera tutto è possibile : Ascolti tv di martedì 13 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di martedì 13 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la quinta puntata della fiction È arrivata la felicità con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria. Risultato? 2.821.000 spettatori (11,7% di share). Visti i numeri deludenti la serie proseguirà […] L'articolo Ascolti: È arrivata la felicità lascia Rai1 con 2,8 milioni (11,7%), ...

Fabio Fazio - collasso totale negli ascolti : l'Isola dei Famosi lo travolge - guaio RAI : Nonostante il mega traino di Montalbano, Fabio Fazio collassa negli ascolti, travolto dall' Isola dei Famosi . Su Rai1 Che Fuori Tempo Che Fa - riporta Davide Maggio - è stato seguito da 1.394.000 ...

Repliche e riassunto 'È arrivata la felicità' del 7/03 - ascolti del 27 febbRAIo : Questa sera dallo stesso sito si può vedere la puntata in streaming tramite pc, smartphone o tablet, mentre riguardo alle Repliche si rammenta la possibilità di seguire su Rai Premium nella serata di ...

Ascolti TV gennaio 2018 : RAI 1 si conferma leader ma al pomeriggio va sempre peggio. Canale 5 e La7 crescono : Massimo Giletti Anche il 2018 riparte all’insegna di Rai 1, che con il suo 17.22% nelle 24 ore è la rete più vista di tutte. Un risultato positivo e perfettamente in linea con quello dello scorso anno, che vedeva l’ammiraglia dell’azienda pubblica dominare con il 17.19%. Eterna seconda Canale 5, che però guadagna qualcosina, passando dal 16.09% di gennaio 2017 al 16.32% di quest’anno. Rai 1 è forte soprattutto nella ...

Ascolti Tv - la RAI vince la prima serata con Lazio-Milan : 24.4% di share : Vittoria in prime time della Rai grazie alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida è stata inoltre la seconda più seguita di tutto il torneo. L'articolo Ascolti Tv, la Rai vince la prima serata con Lazio-Milan: 24.4% di share è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti Tv 28 FebbRAIo - AUDITEL/ La Coppa Italia su RAI 1 e Chi l'ha visto? sul podio insieme a Le Iene : Ottimi Ascolti per la semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milano che si posiziona sul gradino più alto del podio insieme a Chi l'ha visto? e Le Iene Show, ecco i dati ufficiali(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:44:00 GMT)

Ascolti TV | Mercoledì 28 febbRAIo 2018. In 6 - 3 mln per la Coppa Italia (24.4%) - Matrix 7% - Ghost 6.6% : Coppa Italia Su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Lazio-Milan ha conquistato 6.348.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale 5 Matrix Prime ha raccolto davanti al videon 1.581.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 le Conferenze Stampa Elettorali ha interessato 434.000 spettatori pari all’1.6% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.421.000 spettatori (11.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video ...

