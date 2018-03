Ragazze Vincenti | il film con Madonna | Geena Davis e Tom Hanks diventa una serie tv per

blogo

(Di sabato 31 marzo 2018), Tomerano i protagonisti di, A League of Their Own il titolo originario, unamericano del 1992 che raccontava la storia ambientata negli anni '40 della lega femminile di baseball, un campionato nato per sopperire alla penuria di maschi mandati a combattere nella seconda guerra mondiale.Una storia al femminile su uno sport molto amato negli USA che ha suscitato l'attenzione di Amazon che sta lavorando allo sviluppo di unatv tratta da questodiretto da Penny Marshall. Will Graham di Mozart in the Jungle e Abbi Jacobson dell'irriverente coppia protagonista di Broad City, stanno scrivendo il soggetto dellatv A League of Their Own per Amazon. L'idea non è quella di realizzare un remake classico ma di dare un tocco moderno ad una parte importante della storia e del costume americano.prosegui la lettura...