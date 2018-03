Quanto ne sai sul sushi?

Giornata Mondiale della Meteorologia : Quanto ne sai dell’allerta meteo? : Consorzio LaMMA, Servizio comunale di Protezione Civile di Sesto Fiorentino, Centro Commerciale Coop Centro*Sesto e Sezione Soci Coop Sesto Fiorentino – Calenzano, insieme per una iniziativa dedicata al meteo in occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia, il 23 marzo. Dalle previsioni all’Allerta Meteo: mostra espositiva per capire meglio questo tema di stretta attualità e breve conferenza di presentazione per poi passare ...

Quanto ne sai sull’acqua che utilizziamo? : L’acqua è la risorsa che più di tutte le altre ci mette faccia a faccia con il problema, a livello globale, dell’accessibilità. Nonostante sia essenziale per la sopravvivenza non tutti, purtroppo, hanno la fortuna di usufruirne. La sua scarsità e la mancanza dei requisiti di qualità e sicurezza mettono a repentaglio popolazioni intere, prive di acqua potabile per l’alimentazione così come di quella necessaria per l’igiene e le attività ...

Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi : mettiti alla prova - Quanto ne sai di Embolia polmonare? : ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle Malattie Cardiovascolari –Onlus invita giovani e adulti, donne e uomini a partecipare mercoledì 18 aprile alla 7°Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi, appuntamento nato sette anni fa per dire «No!» alle malattie cardiovascolari da Trombosi che, in 1 caso su 3, con l’aiuto di «scienza» e «buonsenso», possono essere evitate. Non possiamo non conoscere le conseguenze e i rischi ...

Quanto ne sai di storia greca? : La cultura greca è alla base dei valori della società contemporanea occidentale, basti pensare al solo concetto di democrazia sulla quale si fonda la maggior parte delle strutture nazionali in Europa e Occidente. Ma la storia greca, come le vicende che riguardano ogni popolo, è costellata di eventi, guerre e date che l’hanno resa grande nel tempo e degna di memoria. La Guerra del Peloponneso, le Olimpiadi, le lotte contro i Persiani e i ...

Quanto ne sai sui Griffin? : La prima puntata dei Griffin andò in onda nel lontano 1998. Da allora, il suo creatore Seth MacFarlane è diventato uno dei più celebrati e osannati personaggi televisivi degli Stati Uniti. Con sedici stagioni all’attivo, uno spin off e diversi progetti speciali, i Griffin è oggi una delle serie animate più apprezzate di sempre, al pari delle creazioni di Matt Groening. Per dimostrare di essere dei veri appassionati, mettetevi alla prova ...

“Sai Quanto mi pagano? Stai zitta…”. Isola - le naufraghe spifferano i compensi. Prima litigano - poi svelano la ‘faccenda soldi’. Imbarazzo della redazione - che corre ai ripari : caos totale : Puntata ricca quella andata in onda martedì 27 febbraio dall'”Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ha visto avvicendarsi diverse ‘situazioni’ che hanno scaldato la serata. Paola Di Benedetto è stata eliminata al televoto ma potrebbe rientrare in gioco insieme agli altri naufraghi finora tornati a casa, Filippo, Cecilia e Nadia: con un televoto in positivo saranno ripescati in due. Si ...

Quanto ne sai sull’influenza? : Perché ci ammaliamo di influenza? Per Quanto tempo rimaniamo contagiosi? E ancora, per chi sono controindicati i vaccini? La stagione influenzale 2017-2018 ha determinato quest’anno in Italia un numero di contagi particolarmente elevato (quasi sette milioni dall’inizio dei rilevamenti) e ogni anno, durante i mesi invernali, la malattia si diffonde in Europa con sintomi, a volte anche gravi, che vanno dalla febbre e il mal di gola a dolori ai ...

Quanto ne sai di storia romana? : Stando alla leggenda, Roma fu fondata nel 753 a.C. e cadde nel 476 d.C. per mano di Odoacre, generale barbaro. Se bastassero queste poche date, potremmo tutti definirci esperti di storia romana, ma in verità non sono sufficienti neppure centinaia di pagine per riassumere oltre mille anni di guerre, imperatori, congiure e leggi. Per dare una rinfrescata ai ricordi liceali e riattivare l’Alberto Angela che è sopito in voi, provate a ...

Quanto ne sai sul cinema porno? : Il cinema porno, esattamente come qualsiasi altro genere cinematografico, ha i proprio simboli e icone, personaggi diventati celebri ed entrati prepotentemente nell’immaginario collettivo. Grazie a figure come Rocco Siffredi, Moana Pozzi, Cicciolina e tanti altri, il nostro paese non ha dovuto attingere unicamente alla cultura americana, dove comunque i miti come John Holmes resistono negli anni, ma ha saputo creare un proprio pantheon di ...

Quanto ne sai sul buco nell’ozono? : Senza di lui molte creature sarebbero sterili, la percentuale di tumori sarebbe alle stelle e la fotosintesi delle specie vegetali correrebbe grossi rischi, compromettendo l’equilibrio di tutto l’ecosistema. Possiamo dirlo senza se e senza ma: dall’ozono dipende tutta la vita sul pianeta Terra. È per questo che il buco nell’ozono, un problema globale che si manifesta (per questioni climatiche) soprattutto in corrispondenza dell’Antartide, ha da ...

Quanto ne sai su Alberto Angela? : Siamo in piena fase Alberto Angela-mania: fiumi d’inchiostro sono stati spesi nelle scorse settimane per analizzare a fondo il recente successo di Meraviglie, programma di Rai1 che ha fatto incetta di ascolti al di là di ogni previsione. Se non è certo che l’interesse per la cultura in Italia sia resuscitato, lo stesso non si può dire per l’ormone di telespettatrici e telespettatori. Un fiorire di meme e parodie ha consacrato ...

