“Quando e dove si sposano” Bossari-Lagerback | il matrimonio vip La data | la location da

(Di sabato 31 marzo 2018) Se ne parla da mesi ormai, praticamente da quanto Danieleha fatto la sua proposta dia Filippadavanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2. Dopo diverse indiscrezioni riguardanti ladelle nozze e la, è proprio la conduttrice svedese a cancellare ogni dubbi, confermando i dettagli della cerimonia alle pagine della rivista Spy. Sappiamo già che uno dei protagonisti organizzativi delle nozze sarà Enzo Miccio, ora il volto di Che tempo che fa, da qualche dettaglio in più: “Sarà una grande festa, a base di relax e divertimento” come dice a Spy. Lascelta per l’occasione sarà a Varese, più precisamente le eleganti Ville Ponti. Gli inviti ufficiali si stanno man mano consegnando, quindi si inizia a tracciare quella che potrebbe essere la lista degli ospiti presenti: da Alessia Marcuzzi a Fabio Fazio e Ilary ...