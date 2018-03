Quadraro Svastica su statua caduti resistenza

romadailynews

(Di sabato 31 marzo 2018) Condanna da parte della sindaca Virginia Raggi e del governatore Nicola Zingaretti per lasul monumento alle vittime del rastrellamento del, borgata simbolo dellaa Roma. “Un gesto orribile che offende al memoria”, ha detto la sindaca mentre il presidente della Regione ha definito il gesto “vergognoso”. La scoperta ieri quando sono subito scattate le indagini con i rilievi effettuati dalla polizia scientifica e le verifiche dei poliziotti del commissariato Tuscolano e della polizia locale di Roma Capitale. Laricorda il rastrellamento di 947 abitanti e si trova nel “Parco XVII aprile 1944” (ex Parco del Monte del Grano). A febbraio una delle statue del monumento era stata danneggiata. Dura la condanna del Pd Roma. “Sdegno e condanna per lache ha imbrattato il monumento in ricordo del rastrellamento ...