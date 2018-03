Puigdemont dal carcere | ' Non mollerò | non mi dimetterò'

Puigdemont dal carcere in Germania : 'Non mi arrenderò' : Dopo essere stato arrestato in Germania, Carles Puigdemont lancia un avvertimento a Madrid: "Non mi arrenderò, non mi dimetterò, non mi ritirerò". E' il primo messaggio del leader indipendentista ...

Puigdemont dal carcere in Germania : "Non mi arrenderò" : Dopo essere stato arrestato in Germania, Carles Puigdemont lancia un avvertimento a Madrid: "Non mi arrenderò, non mi dimetterò, non mi ritirerò". E' il primo messaggio del leader indipendentista catalano dal carcere, dove si trova da una settimana in attesa che si definisca il procedimento sulla sua estradizione in Spagna. Puigdemont attacca "l'azione illegittima di chi ha perso alle urne" e "l'arbitrarietà nel nome dell'unità della patria".

Catalogna - Puigdemont dal carcere : "Non mi arrenderò" : "Sono un detenuto politico" dice l'ex presidente della Generalitat dalla prigione di Neumünster. Oggi il primo colloquio con il suo avvocato. L'Onu, intanto, ha ammesso il ricorso contro la violazione dei suoi diritti politici da parte della Spagna. E la giudice tedesca che ha confermato la sua detenzione provvisoria non esclude un "no" all'estradizione

Catalogna - dal sogno della secessione all’arresto di Puigdemont in Germania : Puigdemont in patria rischia fino a trent’anni di reclusione. Il fronte indipendentista deve ora prendere una decisione cruciale: insistere sulla sua leadership cercando di ritrovare compattezza o cercare una mediazione con Madrid per eleggere un nuovo presidente e riportare alla normalità la vita politica e istituzionale catalana...

Catalogna - Puigdemont arrestato dalla polizia tedesca alla frontiera con la Danimarca : La polizia tedesca ha fermato Carles Puigdemont al confine con la Danimarca. L’arresto è una conseguenza del mandato di cattura emesso dalle autorità spagnole che imputano all’ex presidente catalano il reato di ribellione violenta, nel tentativo di ottenere l’indipendenza della Catalogna. Puigdemont è stato portato nella prigione di Neumuenster e ...

Puigdemont fermato dalla polizia in Germania - scontri a Barcellona : decine di feriti e arresti : Il leader indipendentista intercettato al rientro in Belgio dalla Finlandia dov'era stato intervistato dalla giornalista russa Oxana Chelysheva. "Era consapevole delle possibili mosse di Madrid, per questo scherzando mi ha detto: 'La vita si sta facendo eccitante'" - racconta la Chelysheva a Tgcom24

