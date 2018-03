: #News #Puidgemont dal carcere:non mi arrenderò - CybFeed : #News #Puidgemont dal carcere:non mi arrenderò - CristianoTomma2 : #Puidgemont prigioniero politico per aver celebrato un referendum chiesto dal Popolo Catalano in nome del… - DavidPranzini : RT @O_Rigoli: La notizia dell’arresto dell’infame #Puidgemont non può che scaldare il cuore di chi ama la democrazia e il rispetto della le… -

"Che sia chiaro a tutti: non mi, non mi dimetterò, non mi ritirerò". scrive il leader indipendentista catalano Puigdemont su Twitter, nel suo primo messaggio da quando è stato arrestato una settimana fa in Germania. Puigdemont attende che venga definito il procedimento sulla sua estradizione in Spagna. Egli ha fatto riferimento alla "azione illegittima di chi ha perso alle urne" e alla "arbitrarietà di chi è disposto a pagare il prezzo dell'abbandono dello Stato di diritto per l'unità della patria".(Di sabato 31 marzo 2018)