Prossimo turno Serie A | 31giornata | orari delle partite Le date ed il palinsesto tv

Prossimo turno Serie A - 31^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (7-8 aprile) : Dopo il recupero della 27^ giornata, in programma il 3-4 aprile, la Serie A 2018 di calcio tornerà a giocare nel weekend del 7-8 aprile. In programma la 31^ giornata che regalerà grande spettacolo. Il botta e risposta tra Juventus e Napoli caratterizzerà il turno: i bianconeri saranno impegnati sabato alle ore 15.00 sul campo del fanalino di coda Benevento, i partenopei risponderanno domenica pomeriggio in casa contro il Chievo. Si infiamma ...

Prossimo turno Serie A - recupero 27^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (3-4 aprile) : La Serie A 2018 di calcio, dopo questo turno pasquale, tornerà in campo in infrasettimanale: appuntamento a martedì 3 e mercoledì 4 aprile per il recupero della 27^ giornata che era stata sospesa in rispetto alla morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Non scenderanno però in campo Juventus, Napoli, Roma, Lazio che avevano già giocato prima della morte del difensore, dunque si disputeranno soltanto sette partite, tutte in orario ...

Prossimo turno Serie A - 30^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (31 marzo) : si gioca la vigilia di Pasqua! : Sabato 31 marzo tornerà a giocare la Serie A 2018 di calcio. Il campionato riprende dopo la pausa riservata alle Nazionali, si rincomincia con la 30^ giornata programmata integralmente la vigilia di Pasqua. turno davvero importante per le sorti del campionato: il Napoli sarà impegnato nel pomeriggio a Sassuolo e può mettere pressione alla Juventus che in serata se la dovrà vedere nel big match con il Milan. Attenzione anche alla corsa per un ...

Risultati Serie C - classifica e Prossimo turno : il Catania mette pressione al Lecce - baratro Reggina : Risultati Serie C, Risultati, classifica e prossimo turno – Importanti indicazioni nella gara di campionato di Serie C, soprattutto per le zone alte della classifica. Il Catania vince contro la Reggina e mette pressione al Lecce, per la squadra di Maurizi situazione di classifica sempre più difficile. Colpo grosso dell’Andria contro il Catanzaro, il club calabrese sempre più in crisi. Il Bisceglie ferma in trasferta il Trapani, blitz ...

Prossimo turno Serie A - 30^ giornata : orari delle partite. Quando si gioca dopo la pausa? In campo alla vigilia di Pasqua. Le date ed il palinsesto tv (31 marzo) : Il Prossimo turno della Serie A 2018 di calcio si disputerà integralmente sabato 31 marzo, vigilia di Pasqua. Il campionato si ferma infatti per due settimane: prevista la pausa per le Nazionali, l‘Italia affronterà l’Inghilterra e l’Argentina in amichevole. La 30^ giornata della Serie A si svolgerà tutta in giorno, ma in formato spezzatino: si incomincia con il lunch match tra Bologna e Roma si chiude con il big match tra ...

Prossimo turno Serie A - 29^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (17-18 marzo) : La prossima giornata del massimo campionato italiano di calcio si terrà nel week end tra il 17 ed il 18 marzo: i due anticipi del sabato vedranno in campo Udinese-Sassuolo alle 18.00 e SPAL-Juventus alle ore 20.45. Domenica invece Sampdoria-Inter sarà il lunch match, mentre alle 15.00 ci saranno 5 partite: Benevento-Cagliari, Crotone-Roma, Hellas Verona-Atalanta, Milan-Chievo Verona e Torino-Fiorentina. Doppio posticipo serale alle ore 20.45 con ...

Vi presentiamo il Prossimo turno di Champions League : 1 di 3 Successiva TORINO - Al Psg serve un'impresa complicata per invertire l'1-3 del Bernabeu domani al Parco dei Principi contro il Real Madrid , clou del primo blocco dei ritorni degli ottavi di ...

Prossimo turno Serie A - 28^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (9-11 marzo) : Dopo il rinvio di tutte le gare odierne, per la morte di Davide Astori, il 28° turno di Serie A si aprirà venerdì 9 marzo alle 20.45: la Roma, che giocherà poi il ritorno degli ottavi di Champions League, dopo la strepitosa affermazione in casa del Napoli, ospiterà il Torino. Sabato 10 alle 20.45 sarà la volta del derby di Verona, con l’Hellas che, sulla carta, ospiterà il Chievo. Le altre otto gare si giocheranno tutte domenica 11: si ...

Serie B - 28^ giornata : risultati - classifica e Prossimo turno. Riscatto del Palermo - impresa Avellino e blitz del Foggia [FOTO] : 1/23 Raffaele Rastelli/LaPresse ...