Pronostico Kayserispor-Fenerbahçe | Süper Lig 02-04-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 31 marzo 2018)Lig, 27^ Giornata,diLunedì 30 Marzo. Le due formazioni si giocano l’Europa. Il posticipo della ventisettesima giornata diLig turca vedrà lo scontro tradistanti a sette lunghezze. I padroni di casa sono sesti in classifica con 41 punti ed in lotta per un piazzamento in Europa League. Sono reduci dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Konyaspor e nelle ultime sei giornate hanno conquistato due vittorie, l’ultima due settimane fa contro il Karabukspor per 3-2. La formazione guidata da Marius Şumudică, in tredici incontri casalinghi, ha vinto sei occasioni, pareggiato in cinque e perso in due con 20 reti realizzate e 15 subite. I ”Canarini”, invece, continuano nel loro momento di forma altalenante che li ha fatti scivolare al quarto posto con 48 punti a -6 dal Galatasaray. ...