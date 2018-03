Pronostico Inter Verona Domenico Penzo | partita senza storia | ma l' Hellas non deve

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 20ma giornata. Turno interlocutorio - tutto secondo Pronostico : Il 20° Turno della Serie A1 di Pallanuoto non ha offerto particolari sorprese: tutti i risultati hanno rispettato i pronostici della vigilia. Andiamo a scoprire cosa ci hanno riservato i sette incontri di giornata e come si è andata a modificare la classifica: l’unica a soffrire oltremodo è stata Brescia, che soltanto nell’ultimo quarto ha avuto la meglio sul Bogliasco per 8-10. Ordinaria amministrazione per la Pro Recco, che batte ...

Analisi e Pronostico Nigeria-Serbia - Amichevole Internazionale 27-03-2018 : Analisi e Pronostico di Nigeria-Serbia, Amichevole Internazionale, Martedì 27 Marzo 2018, ore 21:00. Un buon test per le due formazioni in vista dei Mondiali di Russia 2018. Nigeria e Serbia si affrontano per la prima volta in Amichevole a Londra, al ‘The Hive Stadium’ di proprietà del Barnet. Saranno entrambe protagoniste del prossimo Mondiale in Russia. I nigeriani, 52esimi nel Ranking FIFA, sono stati la prima squadra ...

Analisi e Pronostico Senegal-Bosnia Erzegovina - Amichevole Internazionale 27-03-2018 : Analisi e Pronostico di Senegal-Bosnia Erzegovina, Amichevole Internazionale, Martedì 27 Marzo 2018, ore 20:00. Sané e Koulibaly dal 1′. Il Senegal, dopo aver impressionato positivamente nelle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, affronterà in Amichevole allo Stade Oceane di Le Havre la Bosnia-Erzegovina. Un appuntamento per prepararsi al meglio in vista della Coppa del Mondo e delle difficili avversarie che sfiderà nel gruppo ...

Analisi e Pronostico Kuwait-Camerun - Amichevole Internazionale 25-03-2018 : Analisi e Pronostico di Kuwait-Camerun, Amichevole Internazionale 2017/2018, ore 17.30: una sfida che vede favoriti i ‘Leoni Indomabili’. Il Camerun, una delle grandi escluse di Russia 2018, al Jaber Al-Ahmad International Stadium disputerà un’Amichevole contro il Kuwait. Entrambe non prenderanno parte ai prossimi Mondiali a causa dei recenti risultati negativi nei gironi di qualificazione e non si sono mai sfidate nella ...

Pronostico Milan Inter/ Il punto di Mauro Bellugi - esclusiva - : Pronostico Milan Inter: Intervista esclusiva a Mario Bellugi sul Derby della Madonnina in programma questa sera a San Siro.

Pronostico Inter-Crotone / Il punto di Fabrizio Biasin - esclusiva - : Pronostico Inter Crotone: intervista esclusiva a Fabrizio Biasin sul match della 23giornata di Serie A a San Siro. Nerazzurri favoriti tra le mura di casa.

