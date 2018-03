Pronostici Super Lig 31 Marzo e 1-2 Aprile 2018 e Schedina Pronta

Pronostici Super Lig 16-17-18 Marzo 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 16 Marzo 2018, si apriranno le danze della 26esima giornata di Super Lig, con l’anticipo fra Karabuskpor e Osmanlispor, con i padroni di casa oramai prossimi alla retrocessione. In testa alla classifica troviamo sempre il Galatasaray che detiene solo 3 punti in più rispetto al Besiktas, il quale non vuole assolutamente mollare la presa. Besiktas che inoltre, deve stare molto attento visto che ci sono ben 2 squadre nel lasso ...

Pronostici Super Lig 9-10-11-12 Marzo 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 9 Marzo 2018, la Super Lig turca aprirà le danze della 25esima giornata con la bellissima sfida fra Alanyaspor e Basaksehir, con gli ospiti in piena lotta per il primato della classifica assieme al Besiktas e Galatasaray. Il Fenerbahce, quarto, dista invece, solo 6 punti dalla vetta. Attenzione anche all’ultimo posto valevole per la qualificazione in Europa League mentre per quanto riguarda la zona retrocessione, il ...

Pronostici Super Lig 2-3-4-5 Marzo 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 2 Marzo 2018, la Super Lig turca aprirà le danze della 24esima giornata con l’anticipo fra Bursaspor-Kayserispor, con gli ospiti in piena lotta per la quarta posizione. Attenzione alla prima posizione con Galatasaray e Basaksehir che al momento detengono lo stesso numero di punti, 47. Compagini che devono stare molto attente perchè a soli 3 punti di distacco ci sono Besiktas e Fenerbahce. Attenzione anche alle zone basse ...

Pronostici Super Lig 23-24-25-26 Febbraio 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 23 Febbraio 2018, si apriranno le danze della 23esima giornata di Super Lig con 2 anticipi molto interessanti dei quali parleremo dettagliatamente di seguito. In testa alla classifica troviamo il Basaksehir, il quale deve stare molto attento visto che ci sono 3 squadre nel lasso di 2 punti. Attenzione anche al Besiktas che vorrà rifarsi e vorrà puntare tutto sul campionato, dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il ...

Pronostici Super Lig 16-17-18-19 Febbraio 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 16 Febbraio 2018, la Super Lig turca scenderà in campo con l’anticipo fra Konyaspor-Besiktas, valevole per la 22esima giornata. Per quanto riguarda la situazione attuale, in prima posizione troviamo il Galatasaray il quale detiene un solo punto dal Basaksehir secondo. Attenzione però anche a Fenerbahce e Besiktas, distanti di uno e due punti. C’è una gran bagarre anche nelle zone basse della classifica, con ben 6 ...