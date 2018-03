PRONOSTICI SERIE A Quote e scommesse 30^ giornata | la sfida del Bentegodi

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse delle partite (30^ giornata) : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite della 30^ giornata di campionato. Attenzione al big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 03:42:00 GMT)

Serie A - Juventus-Milan : PRONOSTICI tutti per la Juve : TORINO - Se il campionato fosse cominciato nel 2018, quello di domani sera all'Allianz Stadium sarebbe lo scontro diretto per lo scudetto: Juventus e Milan sono infatti le squadre che da gennaio in ...

PRONOSTICI SERIE A 31 marzo 2018 : Consigli Scommesse 30^ Giornata : Quale miglior modo di prepararsi alla Pasqua, se non con una bella schedina sulla 30esima Giornata di Serie A? Per una volta le partite si disputeranno tutte in una Giornata sola, sabato 31, a partire dall’ora di pranzo con Bologna-Roma. Molto interessante anche il pomeriggio, con Lazio ed Inter che sulla carta hanno due incontri molto agevoli (Benevento e Verona) mentre Crotone, Spal e Chievo si sfidano a distanza per allontanare quanto ...

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e scommesse per le partite (33^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse della 33^ giornata della cadetteria. Sfida aperta al Rigamonti tra Brescia e Pescara: chi la favorita tra le due?.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 08:05:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B/ Scommesse e quote - 32^ giornata : il derby veneto al Penzo : PRONOSTICI SERIE B: quote e Scommesse per le partite della 32^ giornata della cadetteria. Attenzione agli anticipi del sabato Spezia-Ascoli e Bari-Brescia.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 14:49:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B / Quote e scommesse : quale esito esatto al San Nicola? (anticipi 32^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 32^ giornata della cadetteria. Attenzione agli anticipi del sabato Spezia-Ascoli e Bari-Brescia.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:58:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B / Quote e scommesse : quale esito esatto al Picco? (anticipi 32^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 32^ giornata della cadetteria. Attenzione agli anticipi del sabato Spezia-Ascoli e Bari-Brescia.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:45:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e scommesse delle partite (32^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite della 32^ giornata della cadetteria. Attenzione agli anticipi del sabato Spezia-Ascoli e Bari-Brescia.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 06:45:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse delle partite : occhi puntati di Lazio-Bologna (29^ giornata) : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite del 17 e 18 marzo 2018. Nella 31^ giornata del campionato occhio ai due serali Lazio-Bologna e Napoli-Genoa.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:50:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse delle partite : gara da tripla al Ferraris (29^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite del 17 e 18 marzo 2018. Nella 31^ giornata del campionato occhio ai due serali Lazio-Bologna e Napoli-Genoa.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 09:31:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse delle partite (29^ giornata) : Pronostici Serie A: Quote e scommesse per le partite del 17 e 18 marzo 2018. Nella 31^ giornata del campionato occhio ai due serali Lazio-Bologna e Napoli-Genoa.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:27:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e scommesse per le partite (31^ giornata) : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per la 31^ giornata della Cadetteria. Attenzione alla partita tra Empoli e Venezia, il big match di alta classifica.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 03:14:00 GMT)

Serie B - PRONOSTICI della 31esima giornata : Palermo favorito a Novara Video : Venerdì 16 marzo si apre la 31^esima giornata [Video] del campionato di #Serie B, che vede l'Empoli in testa alla classifica, ma la squadra toscana deve fare i conti con gli avversari del Venezia. Il Palermo, invece, gioca contro il Novara ed è chiamato a vincere in trasferta, in quanto un successo esterno manca da molti mesi: ma la vittoria contro il Frosinone sembra aver ridato forza alla compagine guidata da Bruno Tedino. Il Frosinone, dal ...

Serie A Tim - PRONOSTICI e tutti i risultati della 29esima giornata - 17-18 Marzo - - Ultime Notizie Flash : Dopo l'ennesimo raddoppio vinto ecco tutti i pronostici di UNF sport sulla Serie A, con bolle di diverso tipo, Analisi di ogni match e pronostici per portarvi in cassa. pronostici e risultati delle ...