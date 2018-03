Profumi | make up e prodotti capelli | i più venduti online

vanityfair

: La nuova collezione di Nee Make Up si ispira ai colori, ai profumi e alla luminosità della RIVIERA ???? Un maquillag… - RcmItalia : La nuova collezione di Nee Make Up si ispira ai colori, ai profumi e alla luminosità della RIVIERA ???? Un maquillag… - 100Offerte : Coupon Douglas: fino al 25% di risparmio su profumi, make-up, trattamenti e prodotti per capelli… -

(Di sabato 31 marzo 2018) Italiani popolo di vanitosi. Lo dimostra una ricerca condotta da eBay, marketplace leader nel mondo con oltre 4,5 milioni di articoli appartenenti alla categoria bellezza e salute, che nel 2017 ha registrato un acquisto beauty ogni 31 secondi (rispettivamente un articolo per la cura deie uno per manicure ogni 2 minuti e un articolo per-up e un profumo ogni 3 minuti). Nello specifico tra iperpiù cercati nell’ultimo anno (Marzo 2017-18) ci sono la piastra GHD (3 ricerche all’ora), la piastra per onde (2 ricerche all’ora), l’arriccia(1 ricerca ogni 41 minuti), la spazzola lisciante (1 ricerca ogni 43 minuti) e le extension clip (1 ricerca all’ora). Il prodotto più venduto di questa settimana? L’arricciaprofessionale Samar . Passando, invece, alle gettonatissime maschere viso le più richieste sono la Black mask (1 ricerca ogni 17 minuti), ...